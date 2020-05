Los residentes de la isla de la Graciosa hoy pueden bañarse en la playa y comer en un restaurante

Los 34.000 canarios que residen en La Gomera, El Hierro y La Graciosa estrenan en España la fase 2 del desconfinamiento. Desde hoy pueden recuperar placeres olvidados desde hace dos meses como tumbarse al sol en una playa, bañarse sin tener que hacer deporte acuático o sentarse a comer dentro de un restaurante.

También lo están haciendo, por cierto, aquellas personas que viven en la isla balear de Formentera, que son otros 10.000 más.

Pero no nos olvidamos también del aspecto económico porque en el sanitario estas islas no han tenido prácticamente casos… y el principal escollo que tiene los que viven en estas islas y que en su su mayoría tienen negocios relacionados con el turismo, es que al no recibir clientes de fuera de la isla, prefieren muchos de ellos no abrir porque no les sale a cuenta.

Así lo contaba a COPE Tony Izquierdo, que está al frente de uno de los restaurantes de la isla de La Gomera.

El programa Mediodía COPE ha pulsado cómo están inaugurando hoy su nueva fase, la 2, los que viven en estas islas y ha hablado con Aire Díaz-González, que vive en La Graciosa.

“Pues la verdad aquí por ejemplo los negocios que viven del turismo dependen de la gente q que venga en barco y claro en el barco solo se puede venir expresamente por temas laborales o si está empadronada en la isla y poco más, entonces el turismo todavía no puede entrar y los negocios que nos dedicamos el turismo no es factible abrir ahora mismo por ese motivo” ha comentado.

Aire Díaz-González tiene un negocio de alquiler de bicicletas y su marido tiene otro de recorrido en safari por la isla. Ninguno de los dos puede abrir hoy. Hoy dedicarán la tarde a pescar.