Lorena Fernández: "Los confinamientos de Lérida y Lugo nos recuerdan que el virus sigue ahí"

16 días han pasado desde que España puso fin a ese estado de alarma que duró más de tres meses. El más largo de nuestra democracia. 16 días los que han pasado y aunque a todos nos parezca que desde esa situación excepcional ha transcurrido toda una eternidad lo cierto es que los datos de coronavirus demuestran que sigue ahí. Dos comarcas españolas confinadas ahora mismo por el aumento descontrolado de contagios. La primera, desde el pasado sábado, la leridana de Segriá, que afecta ya a 210 mil personas incluidas las que viven en la capital de la provincia. No hay fecha para el levantamiento de ese confinamiento por un brote que la mayoría sitúa en temporeros que trabajan en la recogida de la fruta y que de momento no es domiciliario, que solo restringe la circulación de movimientos pero que puede ir a más. Los vecinos a COPE confiesan la desolación, la tristeza, y el no saber qué va a ocurrir en los próximos días. Así lo han contado: “El cierre mayoritario de muchos establecimientos por el problema de que la gente tiene miedo y la gente está asustada. La gente no sabe a lo que atenerse.Tiene miedo”

El otro punto de atención en este 'Mediodía COPE' está en la Mariña lucense. La costa de Lugo. Allí viven unas 71 mil personas pero estos días son muchas más por ese turismo nacional que ha empezado a llegar. El brote en este caso está localizado en dos bares del puerto de Burela y en la localidad de Xove. La mayoría de los contagiados son jóvenes y con síntomas leves. Superan el centenar. Pero este confinamiento que de momento durará hasta este viernes ya ha espantado a los turistas que buscaban alejarse del covid en una de las CCAA menos afectadas hasta el momento. Alfonso tiene un par de hoteles en la zona. Y con él hemos hablado en 'Herrera en COPE': “Creo que uno de los problemas fue este, quizá fue una zona en la que al tener menos incidencia pues lo tomamos con demasiada alegría. No se utilizaban mascarillas, no se utilizaban todas las medidas que se debieran haber aplicado y por eso estamos en esta situación”.

Enseguida vamos a volver en este 'Mediodía COPE' a esos dos puntos de España que ahora mismo concentran nuestra atención. Recuerda que hay más brotes activos ahora mismo en nuestro país y que puedes consultar en nuestra web, en COPE.ES.

Pero antes déjame que te ponga algo de música de uno de los grandes.No hace falta casi ni presentación. A los 91 años de edad nos ha dejado el genial Ennio Morricone. Pero en nuestra memoria quedarán siempre sus composiciones como la banda sonora de este Cinema Paradiso que estamos escuchando o la de 'La Misión' o 'El bueno, el fe y el malo'. Son las más conocidas porque Morricone ha puesto música a 500 películas. Ahí es nada.