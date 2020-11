Dr. José Carlos Fernández: “Hay unos quirófanos covid, que solo se usan para este tipo de pacientes”.

Hay una cuestión que probablemente no te hayas planteado. Antes de realizar una intervención quirúrgica, los médicos deben hacer una PCR. Tienen que comprobar que todo está bien y que no hay ninguna posibilidad de contagio. De hecho, si la prueba da positivo en muchos casos no llega a hacerse la operación. Y la pregunta es: ¿Y si es urgente?, ¿cómo es el proceso?

José Carlos Fernández, jefe de Servicio de Cirugía General en el Hospital de Cabueñes, en Asturias, lleva 25 años ejerciendo como médico. Estuvo y está en primera línea en la lucha contra la pandemia. Se encarga, junto a otros compañeros, de las operaciones urgentes a pacientes con Covid-19, a pesar del riesgo que esto supone para el personal sanitario.

Apendicitis, hernias, perforaciones de tumores, hay muchas patologías que llegan a urgencias pasadas, es decir,mucho más avanzadas, por el miedo de los pacientes a ir al hospital.

El doctor nos ha contado qué ocurre ante este tipo de situaciones: “Hay unos quirófanos covid, que solo se usan para este tipo de pacientes; con un protocolo muy estricto de equipos de protección; hay que lavarse y preparar todo antes de que llegue el paciente”.

Reconoce que el operativo que se pone en marcha conlleva una dificultad añadida, lo incómodos que resultan los trajes impermeables, las gafas y resto de complementos. Añade que si la operación es larga se hace muy pesado.

También se ha referido a las perforaciones del intestino que sufren los enfermos de coronavirus: “Es una patología que hemos descubierto; muchos pacientes ingresados por los compañeros de neumología nos llaman durante los ingresos porque se ponen mal, con dolor en la barriga, les hacemos pruebas y vemos que está perforado ese intestino; este virus no solo afecta al pulmón, también produce coágulos, trombos, y esos trombos pensamos que obstruyen o bien las venas pequeñitas o las arterias que van a ese intestino, y se necrosa, se perfora”.

Hemos recordado la historia que conocimos precisamente gracias a él, al doctor José Carlos Fernández, de dos octogenarios que acudieron a su hospital a despedir a su hijo que había fallecido.

Nos cuenta que están empezando a notar en el hospital una bajada de contagios, ya no tienen el colapso de camas.