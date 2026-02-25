Hollywood planta cara a SeaDance 2, la inteligencia artificial que amenaza su propiedad intelectual

La posibilidad de cambiar el final de películas míticas como 'Titanic' es ahora una realidad gracias a la inteligencia artificial. La responsable es SeaDance 2, una aplicación creada por la empresa china TikTok que permite generar vídeos con máxima calidad e hiperrealismo, pero que ha puesto en pie de guerra a la industria audiovisual.

Las grandes productoras de Hollywood no han tardado en reaccionar. Plataformas como Netflix, Disney, Warner o Paramount han enviado cartas de amenazas con acciones legales a la compañía asiática. La acusan de permitir la reproducción no autorizada de personajes, escenas y estilos protegidos por los derechos de autor.

El debate sobre la responsabilidad

En el programa 'Mediodía COPE', el abogado experto en propiedad intelectual, Fernando Fernández Aransay, ha explicado el marco legal de esta nueva situación. Según Aransay, los "servicios digitales tienen una obligación legal de no ser cómplices de la comisión de ilicitudes cuando sean conscientes de ellas, y también de hacer caso, atender como sea debido, las reclamaciones que les lleguen de terceros que vean sus derechos dañados".

Sobre la responsabilidad de los usuarios, el experto aclara que el uso doméstico está permitido: "Una transformación que hagamos, por ejemplo, en casa, claro que lo podemos hacer". Sin embargo, advierte que los límites se cruzan al compartirlo, ya que "esa transformación que hayamos hecho en el ámbito doméstico no puede trascender, no podemos explotarla públicamente".

Aransay, en su entrevista con Pilar García de la Granja, ha señalado que "el problema lo tienen aquellos usuarios que aprovechan esta tecnología para lucrarse" y ha insistido en que las tecnológicas deben colaborar. "La responsabilidad no cambia. Otra cosa será que seamos capaces de determinar la identidad de quién lo hace", afirma, añadiendo que los proveedores de servicios no pueden "ampararse en una excusa de decir, bueno, yo no lo sé".

La ventaja tecnológica de SeaDance 2

Ante la presión de Hollywood, la respuesta de la compañía detrás de SeaDance 2 no se ha hecho esperar. Sus responsables han calificado la situación de "desafortunada" y, aunque entienden las quejas, han prometido implementar filtros que bloqueen el uso de marcas registradas o rostros de actores.

Más allá de la controversia, la realidad es que SeaDance 2 ha superado a Sora, de OpenAI, y a Veo, de Google, en la generación de vídeos hiperrealistas. La aplicación ha demostrado una coherencia física y de personajes inéditas hasta la fecha, marcando un nuevo estándar en el sector.

Este avance tecnológico se sustenta en el uso de chips propios, lo que le ha permitido a la empresa china superar la dependencia de la tecnológica Nvidia. Este hecho no solo es una proeza técnica, sino que plantea un desafío significativo para la industria occidental, que parece verse superada en la carrera por la inteligencia artificial.