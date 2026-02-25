Alfredo Relaño enfría la euforia en el Real Madrid: la alegría por la recuperación de Vinicius y la preocupación porque "el equipo no funciona"

El periodista Alfredo Relaño ha analizado la situación del Real Madrid en el programa 'Tiempo de Juego', ofreciendo una visión agridulce del momento que atraviesa el equipo, una vez superado el lance del play-in de la Liga de Campeones y lograr la clasificación para los octavos de la competición. Para Relaño, la noticia más positiva es que "Vinícius ha recuperado su mejor nivel de verdad", un estado de forma que, en su opinión, no se veía desde "aquel desastroso asunto del Balón de Plata".

Junto al brasileño, Relaño también ha destacado el buen papel de Courtois, afirmando que con ambos a un gran nivel, el equipo va "comiendo". Sin embargo, esta visión optimista se limita a las individualidades, ya que su diagnóstico sobre el juego colectivo es mucho más crítico y preocupante.

La principal advertencia del periodista es clara y directa: "el equipo no funciona". Según su criterio, el partido analizado no sirve "para sentir al Madrid candidato" a ganar la máxima competición europea. Una opinión contundente que rebaja el optimismo a pesar de un resultado favorable.

El malfario de las lesiones

Relaño ha puesto el foco en el gran problema que arrastra el equipo durante toda la temporada: la plaga de lesiones. Ha mostrado su preocupación por el estado de Asensio, aunque con la esperanza de que "no sea nada".

Para el analista, la situación es inexplicable y la ha calificado como "un malfario, tantas lesiones, tantas bajas que tiene el Madrid de todo tipo". Esta constante de ausencias impide, según Relaño, ver la evolución del conjunto: "no terminamos de ver nunca cuándo va a ser equipo o cuándo va a estar. De momento, no está".