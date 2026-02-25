El posible periodo de baja para Kylian Mbappé y el tiempo que le queda al resto de lesionados para volver a jugar

El Real Madrid ya mira a los octavos de final de la Champions League con un ojo puesto en la enfermería. El cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa podría tener una buena noticia con la vuelta de Rodrygo, tal y como ha informado nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, podría estar en la lista para el partido contra el Getafe del próximo lunes.

Mbappé, objetivo para la Champions

La principal incógnita es Kylian Mbappé. El delantero francés no estará disponible para el próximo encuentro liguero y su presencia en el partido contra el Celta de Vigo está en duda. Sin embargo, el optimismo reina en el club de cara a la competición europea, ya que se espera que pueda estar listo para la ida de octavos. Según ha informado Miguel Ángel Díaz, "en condiciones normales para octavos yo creo que va a estar Mbappé".

Mala noticia con Militão

La peor parte se la lleva Éder Militão. El central brasileño no se recuperará a tiempo y se perderá la eliminatoria de octavos, con una vuelta prevista para después del parón. En cuanto a Huijsen, no jugará contra el Getafe, pero se espera que esté de vuelta para el partido en Vigo y la eliminatoria de Champions.

Finalmente, la situación de Jude Bellingham y Dani Ceballos es más incierta. Ambos centrocampistas tienen "remotas opciones de jugar el derbi - se juega el 22 de marzo-", aunque desde el club no se descarta que se opte por la prudencia y se les dé descanso hasta después del parón para asegurar su completa recuperación.