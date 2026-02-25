"Hay casi 10,5 millones de pensionistas que son contributivas y clases pasivas, es decir, funcionarios del Estado, pero es que hay otras 700.000 no contributivas"

Como cada mes en el espacio de Clases de Economía del programa La Linterna de COPE, se ha analizado el gasto en pensiones, que vuelve a batir un récord. Este mes de febrero, el Estado ha desembolsado una cifra que supone un 6% más que hace un año, un dato que evidencia la creciente presión sobre el sistema. Marta Ruiz, jefa de economía de COPE, ha señalado que la influencia de los 'baby boomers' es cada vez más notoria, con los nuevos jubilados cobrando de media casi 1.900 euros y la pensión media de jubilación rozando los 1.600 euros.

Aunque la edad media de retirada se ha retrasado hasta los 65 años y 3 meses, no parece ser suficiente para un sistema que, según datos de FEDEA, acumula un déficit contributivo de casi 70.000 millones de euros. Esta situación genera una gran incertidumbre sobre el sombrío futuro de las pensiones en España.

Incertidumbre entre los futuros jubilados

Ante este panorama, los futuros jubilados muestran diversas estrategias. Algunos, aunque confían en el sistema público, ya preparan un 'plan B'. Es el caso de un oyente que planea financiar su jubilación con el alquiler de sus propiedades. Otros optan por complementar su trabajo asalariado como autónomos para poder costear una mutua privada que les garantice una jubilación aparte.

Alamy Stock Photo Una jubilada leyendo en el balcón de su casa en Barcelona

Sin embargo, para muchos la capacidad de ahorro es limitada, como resume la experiencia de otro participante: "Tengo que hacer maravillas poder ahorrar un poco". Por ello, los expertos aconsejan destinar la parte del ahorro que sea posible a productos financieros que permitan complementar la futura pensión.

Un sistema "insostenible"

En su análisis en 'La Linterna' junto a Ángel Expósito, la directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, ha calificado la situación de "insostenible". Ha afirmado que "no hay un solo experto y economista serio en este país que no diga que hay que hacer una verdadera reforma".

Según García de la Granja, esta reforma debe permitir dos cosas fundamentales: por un lado, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y, por otro, evitar que las cuotas a la Seguridad Social sigan lastrando a empresas, a los trabajadores más jóvenes y a la clase media.

Alamy Stock Photo Dos jubilados se detienen a charlar en las empinadas escaleras del pueblo encalado de Torrox, Málaga.

La experta ha aportado el dato central que dimensiona el reto: "Hay prácticamente 11 millones de pensionistas, casi 10,5 millones que son pensiones contributivas y clases pasivas, es decir, funcionarios del Estado, pero es que hay otras 700.000 no contributivas", y ha subrayado la importancia de "explicarle esto a la gente".

García de la Granja ha concluido con una seria advertencia: "Y cada vez nos jubilamos con mayores pensiones, y los jóvenes tienen unos salarios más bajos, y la clase media está crujida de impuestos, y esto no se puede sostener". En la misma línea, el experto en pensiones Enrique Devesa advierte que, aunque habrá pensiones, la duda está en la cuantía, por lo que es fundamental planificar el ahorro personal.