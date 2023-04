Héctor Melero, el primer fiscal ciego de España en 'Mediodía COPE'

Dicen que la Justicia es ciega, que no tiene mirada y de hecho se representa como una mujer que tiene los ojos vendados y que en realidad viene a simbolizar que la Justicia es igual de equitativa para todos.También para quien la ejerce ya de manera natural con los ojos de otros.

Uno de esos “ojos” son los de Pusky, el primer perro que forma parte del cuerpo de magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Pusky es el perro guía del juez Luis Gonzaga de Oro Pulido y es el primero de España en guiar a un magistrado y en pasearse por los juzgados sevillanos como un colega más.

Pusky se ha adaptado muy bien a su trabajo diario y ayuda a este magistrado siendo sus ojos no solo dentro de la Audiencia, sino en la calle, donde más miedo tenía Luis Gonzaga. Pusky es un labrador negro, nacido en Boadilla del Monte y adiestrado como perro guía por la Fundación ONCE.

El primer fiscal ciego de España

Y de los ojos de Pusky a los de los ayudantes funcionarios que, en muchos casos, prestan a Héctor Melero los suyos para ayudarle en su día a día como fiscal de Violencia de Género. Este valenciano aunque con corazón dividido entre Cullera y Valladolid se convirtió con 26 años en el primer fiscal ciego de España tras aprobar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, una de las más complicadas que existen en España.

Hace dos años, antes de comenzar a ejercer como representante del Ministerio Público, Héctor que aseguraba en La Linterna que su "principal objetivo es defender la legalidad", agradecía a su familia todo lo que había ido consiguiendo hasta ese momento. Este martes, 18 de abril de 2023, en Mediodía COPE, y ya como fiscal, Hector hace un balance positivo de cómo va discurriendo su carrera, "es una profesión maravillosa con la que disfruto cada día, ayudo a víctimas de violencia de género y la Justicia en España es un magnífico servicio público".

Admite que ha tenido y tiene que romper barreras casi a diario, pero que tiene también mucha ayuda, "rompo barreras, sí y no, sí porque a veces los medios que tenemos no son los más adecuados, las últimas huelgas..., se habla de huelga de jueces y fiscales porque no tenemos los medios más adecuados, pero los problemas con los que me encuentro me impulsan más cada día", le dice a Pilar García Muñiz.

¿Cómo te las apañas cuando hay pruebas como un vídeo? "Eso solo me pasó en mi debut, un vídeo de dos horas, un vídeo que era mudo encima. Vídeos se ven pocos y han tenido la amabilidad de describírmelos. Cuando hacia juicios hay quien te hace el escrito de calificación y ahora que me encuentro en la instrucción pues me las apaño bien", asegura y admite que su situación se va normalizando cada día un poco más, "se ha normalizado la situación, somos personas con discapacidad, pero cada vez hay más inclusión y estamos derribando barreras y más en mi caso que trabajo en un partido judicial pequeño y todos nos conocemos".

Como el juez Luis Gonzaga de Oro Pulido, Héctor espera tener un perro guía a no mucho tardar, "me muevo con bastón, tengo una funcionaria que me ayuda a desplazarme por la Ciudad de la Justicia de Valencia - que es inmensa-, y el perro guía lo tengo solicitado y lo estoy esperando" explica con mucha esperanza.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado