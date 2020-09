Héctor Melero, primera persona ciega que será fiscal: "Mi principal objetivo es defender la legalidad"

Héctor Melero Martí es un joven valenciano, de 26 años, que nació ciego total. Pero eso no le ha impedido aprobar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal. Su hito, convertirse en la primera persona ciega que será juez. Natural de Cullera (Valencia) es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid.

Según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Melero pudo presentarse a las oposiciones después de que el Consejo aprobara en mayo de 2014 un acuerdo en el que abría a las personas ciegas la posibilidad de ejercer como jueces. Lo hizo tras responder a la consulta planteada por otra persona, también ciega total, sobre si podría acceder a la carrera judicial en caso de superar el proceso selectivo correspondiente. La Comisión Permanente dio su visto bueno y señaló que en ese caso debería procederse a adaptar oportunamente su puesto de trabajo. Hector ha visitado 'La Linterna' de COPE para explicar cómo ha sido este camino, y ha comenzado su intervención señalando que no optará por ser juez y que hará la carrera fiscal, reconociendo que el camino ha sido largo pero que ahora el objetivo es mantenerse: "Un poco más difícil sí que ha sido, pero al final siempre que nos enfrentamos a unas oposiciones es difícil. Llegar a la meta cuesta, pero una vez que llegas mantenerse cuesta también un poco más".

Melero ha desvelado que parte del éxito que ha conseguido se lo debe al apoyo familiar que ha recibido: "Tengo muchas ganas de ver a mis padres, este logro va por ellos. Porque mi padre siempre me ha dicho que si a una persona vidente le pedían un 10 a mí me iban a pedir un 11 o un 12, y a mi madre porque es la mujer del mundo y me ha educado siempre basándose en el respeto a los demás. Tengo una suerte increíble con los padres que tengo y también con mi hermano pequeño, Carlos, que se ha esforzado mucho por mí".

El joven de 26 años ha señalado que su principal objetivo es defender a las mujeres que son víctimas de la violencia de género: "Quiero ser fiscal porque quiero defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la Ley, como dice el artículo 124 de nuestra Constitución. También porque a mí me gusta mucho el Derecho Penal y porque me gusta proteger a las personas más vulnerables. Por último porque hay una lucha contra la violencia de género que nos afecta a todos los ciudadanos, porque una sociedad democrática y madura como la nuestra necesita poner todos los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres que están siendo víctimas de esta lacra".

"Quiero mandar un mensaje de esperanza a las mujeres que están siendo víctimas de esta lacra. Tienen que dar el pequeño paso de denunciar y nosotros vamos a estar ahí. A mí muchas veces me han dicho que no me iban a aprobar por ser ciego, y yo les dije que iba a hacer todo lo posible para que me aprobaran. Por eso pido a estas mujeres que se apoyen en sus personas de confianza y alcen la voz para que tengan una vida más feliz y mejor".

Melero también se ha referido a los últimos acontecimientos que se han conocido respecto a la Fiscalía y su petición de no llevar a trámite las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus: "La responsabilidad política la vamos a exigir en las urnas cuando sean las elecciones y por otro lado está la responsabilidad jurídica en la que nos tendremos que preguntar si ciertos comportamientos o conductas son sinónimo de delito. Se podría actuar mejor, seguro. Pero la pregunta es si existe voluntad de producir la muerte, yo diría que no. Para mí el Ministerio de Fiscalidad no está actuando de forma diligente, pero es verdad que aquellas personas que quieran establecer una querella criminal contra quien consideren oportuno lo deben poder hacer".

El protagonista de esta historia de superación también ha explicado cuáles son sus planes a corto plazo: "Ahora toca descansar un poco y estar más con mi gente porque los he tenido un poco abandonados por el tema de los estudios, pero siempre ha existido un rato los domingos para ir a casa de mis amigos Santi y Noelia para disfrutar de una buena paella como buen valenciano. Luego haré mis prácticas en la Fiscalía para definitivamente poder acceder como abogado fiscal".