Eva, víctima de violencia machista: "Pasas miedo porque no sabes por dónde te va a salir"

Este jueves en COPE prestamos especial atención a la violencia machista en el especial 'El terror machista' en el que los comunicadores recorren distintos puntos de España para conocer las historias en primera persona.

Una lacra social que a día de hoy siguen sufriendo en silencio más de dos millones de mujeres y por la que en 2024, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Sin olvidarnos de la violencia vicaria con la escalofriante cifra de 9 menores asesinados.

el detonante por el que eva decidió marcharse de casa con sus tres hijos

Pilar Cisneros está en la Casa de la Mujer de Zaragoza con Eva, una víctima de violencia machista, y Elena Cortés, jefa de la unidad responsable del programa de atención integral a la mujer de este centro.

Eva tiene 38 años, tres hijos y tras 11 años de relación con su pareja y sufrir malos tratos y amenazas decidió poner fin y buscar ayuda que encontró en esta Casa de la Mujer y denunciar a su pareja en 2024.

Eva cuenta en 'Mediodía COPE' cómo empezó la pesadilla que vivió junto a su pareja. "Empezó a gritar, a amenazar, a episodios que al principio los das como básicos".

Unos comportamientos que fueron incrementando con el paso del tiempo "tirando objetos, con amenazas de muerte y poco a poco aumentando la agresividad".

Eva estuvo aguantando esta situación durante un tiempo hasta que una noche "porque sí, empezó a agarrar todo lo que pillaba y a tirarlo", relata.

Y recuerda que esa noche "tiró un mando de un ventilador y me lo tiró casi pegado a la cara". En ese momento Eva fue consciente de la situación que estaba viviendo y pensó que la próxima vez que su pareja tirara algo "no va a la pared, la próxima vez va hacia mí".

Además de este incidente, después de tanto tiempo, esta víctima de maltrato destaca que tampoco "tenía respeto por los niños". Y es por eso que decide que “esto no lo quiero para mis hijos ni para mí” y se mecha de casa con ellos.

Pero la pesadilla no termina ahí, aunque Eva pensaba que pondría fin a meses de maltrato, de amenazas, de insultos... yéndose de casa, su pareja sigue intimidándola con llamadas o mensajes.

LA CASA DE LA MUJER DE ZARAGOZA

Tras dos meses en casa de su madre, Eva pudo regresar a su casa con el apoyo de la Casa de la Mujer, a la que llegó por recomendación y consejo de su médico.

Una relación con este centro que se inició en diciembre de 2023 y que para Eva es muy importante porque como cuenta “me han ayudado a entender lo que pasaba”.

Ana Presmanes Pilar Cisneros con Eva, víctima de violencia machista, y Elena Cortés, jefa de la unidad responsable del programa de atención integral a la mujer en la 'Casa de la mujer' de Zaragoza

Porque al igual que le ocurre a muchas mujeres maltratadas, tampoco Eva “consideraba que era una mujer maltratada”. “Yo pensaba que las peleas eran normales. Lo tenía tan asumido en mi cabeza que no veía que eso era un modo de maltrato, porque no solo es el maltrato físico, también es el psicológico, que hay muchas veces que es peor que el físico”.

Como dice Eva, durante todo ese tiempo no solo fueron las amenazas y la agresividad, sino también ese maltrato psicológico del que apenas se habla. El control que tenía su pareja sobre ella cuando salía a la calle o estaba con amigas. Una situación por la que Eva fue perdiendo el contacto con sus amistades.

MIEDO

Confiesa Eva que ha pasado miedo "por etapas" y que a día de hoy sigue pasando miedo por el acoso incesante de su pareja.

Sin olvidar las amenazas de muerte que recibía tipo “cuando vayas por la calle ya te pillaré. No te preocupes que te vas a enterar. No me vas a conocer quién soy yo de verdad...”.

Como expone Eva, "pasas miedo porque realmente no sabes por dónde te va a salir".

Ahora está dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) y su expareja tiene una orden de alejamiento. Aunque al tener hijos en común complica la situación al no poder desvincularte “al 100% de esa persona”.

Porque como le cuenta Eva a Pilar, aunque tenga “muy restringidas las llamadas y las visitas con los niños”, su expareja continúa con el maltrato “a través de los niños”.

Casi dos años han pasado desde que Eva se marchó de casa con sus hijos, cansada del maltrato y de las amenazas de su expareja. Una decisión de la que asegura no haberse arrepentido.

