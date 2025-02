El primer gesto de la expareja de Aura, víctima de violencia machista, que desembocaría en un infierno: "Le perdoné aquello"

Andrea, Lorena, Soledad... así podríamos seguir hasta completar la lista de 48 mujeres y 9 menores, víctimas de la violencia machista que nos dejó el año pasado en España. Si buscamos desde que hay registros oficiales en 2003, son casi 1.300 las mujeres asesinadas. Casi 500 huérfanos en las última década. ¿Qué está pasando? ¿Qué falla?

Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos. Este jueves, en COPE, hacemos una programación especial sobre esta lacra social. Recorremos toda España. Empezamos por Sevilla. Allí se encuentra Alberto Herrera. En una calle de la ciudad.

Nos descubre un caso, una historia. Es la de Aura Portilla. Tiene 45 años, es colombiana, y vino a España con amor. Aquí se encontró el terror. Su pareja la empezó a agredir física y psicológicamente. Y ella, en ese proceso, descubre que hay otras dos mujeres que huyeron por el mismo motivo. De hecho, contactó con ellas hace 5 años y la instaron a dejar a su novio.

Aura es psicóloga y trabaja en la asociación Ana Bella que atiende a víctimas de violencia machista. Alberto relata que, al entrar en la sede, hay una frase impresa en una pared que le llamó la atención: "Soy perfecta tal y como soy. Me merezco ser feliz. No soy víctima, soy una superviviente". Ese lema se puede leer también en la camiseta que lleva puesta Aura.

Al comienzo de la entrevista, le cuenta a Alberto Herrera que jamás sospechó de su pareja porque "fui compañera de él durante cuatro años. Era encantador. Trabajábamos en un entorno universitario. Era el mejor de los empleados. Mano derecha del rector. Se implicaba en las acciones sociales de la universidad. Era el primero que estaba para recaudar fondos".

De hecho, indica que era "el primero que se ofrecía para ayudar. Esos factores me enamoraron de él. En ningún momento pensé que era un maltratador. Decía que había mujeres que le habían hecho muchas cosas malas y eso es lo que sabíamos en el entorno laboral".

Durante sus dos primeros días de convivencia, Aura sufre lo siguiente por parte de su pareja. Le cerró el agua caliente mientras se duchaba.

Ella le preguntó por qué lo había hecho y su respuesta fue "que si era tan valiente, que me duchara con agua fría en pleno invierno. Empecé a rebatirle. Le dije que no lo veía bien y él, pues seguía diciéndome hasta que me agredió por primera vez. Cuando me di cuenta, ya tenía la cabeza en el suelo. Tuve muchos hematomas y, al siguiente día, desde la puerta de mi casa se puso de rodillas y me dijo que le perdonara".

"me dijo que al ser psicóloga tenía que ayudarle y yo le perdoné aquello"

Le dijo, en concreto, que al ser psicóloga "tenía que ayudarle porque él había pasado una infancia muy dolorosa y que tenía las herramientas para ayudarlo. Y yo le perdoné aquello".

Hay dos sentimientos muy grandes en las mujeres que sufren maltrato. Aura lo vivió en primera persona. Es el "sentimiento de vergüenza y de culpa. Nos culpabilizamos de las agresiones. Yo no vi las señales de alarma a pesar de que soy psicóloga. Al principio, antes de venirnos a España, lo quiso adelantar todo y controlarlo. Si yo quedaba con mis amigas, siempre tenía un plan más tentador. Son cosas muy sibilinas al principio que no logramos ver".

El 70% de los casos no se denuncian: ¿qué se puede hacer para que esas mujeres sepan que tienen herramientas para que estén protegidas? Responde Aura que "ver que una relación sana da paz. Ese es el primer factor. Si algo en ti te hace sentir nerviosa, hay que contarlo, muchas veces somos incapaces de ver la realidad. Contar lo que está pasando. A una amiga, a nuestro entorno. Es el más indicado para ayudar en estos casos".

Concluye su intervención recalcando que "hay millones de hombres buenos con los que las mujeres podemos ser felices".