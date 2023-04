El error del BOE derogando la Constitución en 'Mediodía COPE'

El miércoles 19 de abril, a eso de las 10.00 horas de la mañana y según la página web oficial del Boletín Oficial del Estado, la Constitución Española estaba derogada. Pero no solo ocurrió con la Constitución, todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico aparecían como derogadas. Fue un gran error.

Debajo del título de cada una de estas leyes, algunas tan importantes como el Código Civil o el Penal, aparecían dos palabras: DISPOSICIÓN DEROGADA. Y así ocurrió durante unos 20 minutos.

Los primeros en darse cuenta de lo que ocurría fueron los empleados de una editorial jurídica llamada IBERLEY. En Mediodía COPE, su director es Ángel Gandoy ha contado como al darse cuenta enviaron un correo electrónico al BOE, "la primera respuesta fue que no habían detectado nada, a los 20 minutos mandaron otro mail en el que decían que la incidencia había sido detectada y la habían solventado".

En esta empresa están todo el día consultando leyes y les extrañó lo que ocurría. Por eso enseguida dieron aviso. Como expertos jurídicos dicen que se trata de un error muy grave que sin embargo no es la primera vez que ocurre, "hace unos meses, hubo una norma que estaba derogada y la subsanaron, pero de este calibre no, de este calibre no habíamos visto algo tan grave. Es que si se deroga la Constitución se deroga todo".

El BOE no puede derogar leyes

Según el Boletín Oficial del Estado durante esos 20 minutos no había leyes en nuestro país. Podría recordarnos este suceso a la serie de televisión de La Purga. En la que cuando sonaba esa alarma y durante unas horas todo estuviese permitido, incluidos los delitos más graves. Sin embargo, en este caso, solamente hablamos de un error informático en el BOE sin valor jurídico como nos cuenta en Mediodía COPE, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz-Robledo, "para derogar una ley haria falta que las Cortes Generales aprobaran otra o que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional una norma, por tanto, si en un momento determinado vemos que aparece la Constitución derogada o incluso que se cae la web del BOE no quiere decir que haya desaparecido el ordenamiento jurídico español y que podamos salir a la calle a matar gente porque no hay ningún Código Penal que nos lo impida"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El único órgano que puede derogar leyes es el Congreso de los Diputados. Y además siempre tendría que haber otra ley que sustituyera a la derogada. Y para derogar la Constitución, los trámites son complejísimos y habría que hacer una nueva. Como vemos, este error no tiene consecuencias aparentemente. Aunque podrían darse casos concretos que, aunque muy inusuales en la práctica, si que podrían tener consecuencias, "imaginémonos que un arquitecto va a construir una casa y hay unas normas de edificación y va a confrontarlas en el BOE y ve que esa norma está derogada, luego si la casa no cumple los requisitos podría echar la culpa al BOE y pedir responsabilidades", cuenta el Catedrático de Constitucional, Ruiz Robledo.

Lo que vemos cuando entramos a consultar una ley en la web del BOE nos encontramos con un recopilatorio de todos los cambios que esa ley ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Ese recopilatorio se llama: “texto consolidado”. Y como tal, tampoco tiene valor jurídico. Lo que tiene valor jurídico real es consultar cada uno de los cambios que esas leyes han ido teniendo por separado y no ese compendio.

Es fundamental publicar bien las normas para que todos podamos conocerlas. Para que exista lo que los juristas llaman como “seguridad jurídica”. Para ello los funcionarios del Boletín Oficial del Estado cumplen protocolos muy bien marcados.

Desde la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado que son los encargados de publicar este Boletín ha contado a Mediodía COPE que no conocen los motivos de este error por el que todo aparecía derogado. Saber qué normas están en vigor en España es un derecho de todo ciudadano. Aunque hay que tener muy en cuenta: el desconocimiento de una ley, no exime de su cumplimiento. No podemos ir a 300 kilómetros por hora en una autovía porque no conozcamos las normas de circulación.