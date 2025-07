Domingo, el vecino agredido de Torre Pacheco, en COPE: "Hace falta más seguridad para que pueda salir a la calle"

Dentro de poco se cumple un mes desde que comenzaran los disturbios en Torre Pacheco, esa localidad murciana en la que se desataron auténticas batallas campales. El origen de todo, ya lo sabes, es la agresión a un vecino del pueblo a manos de un joven marroquí.

Ese suceso que, la verdad, dejó bastante mal a Domingo Tomás, el vecino agredido, desató una ola de violencia contra los inmigrantes en la localidad por la que se vio obligada la Policía y la Guardia Civil a intervenir.

Ivan urquizar TORRE PACHECO ALTERCADOS

Después de todo esto, y en una situación de menos tensión en la localidad Murciana, Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ha podido hablar con Domingo, el vecino que fue agredido.

Él mismo, al que le queda alguna herida física del terrible suceso, contaba que necesitan más seguridad en el pueblo para que algo así no vuelva a ocurrir. “Que yo pueda salir tranquilo si quiero a dar un paseo y estar tranquilo. Llevo 6 años andando y nunca me ha pasado nada, ahora me ha tocado a mí” lamentaba.

Mayor seguridad para poder hacer su vida

Para Domingo, esto no se trata de un problema de xenofobia o de no acoger al diferente, sino que se trata de personas que no quieren “trabajar”.

“Si no vienen con ganas de trabajar, ¿a qué vienen? Que se queden ahí. Que vengan a trabajar y dejen a los demás vivir” decía.

Así pues, explicaba cómo había sido, hace unas semanas, la agresión tan dura que tuvo que vivir. “Hablaban en su idioma y vinieron corriendo fuerte hacia mí. Habría tres, pero solo me pegó uno, los otros estaban cerca por ahí” relataba.

Europa Press Varias personas durante los altercados en Torre Pacheco, a 12 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia

Dice que, aunque la Guardia Civil le ha pedido ayuda para reconocerlos, para él “son todos iguales” y le cuesta hacerlo. Sin embargo, él pide, a cambio, que pueda vivir tranquilo y hacer su rutina de siempre.

“La semana pasada iba al bar y había mucha Guardia Civil, ya con esta semana parece que va a haber menos. Echo en falta más, espero que no le toque a nadie más por el capricho de darle palos a una persona” decía.

Eso sí, no quiere estar amedrentado en su propio pueblo y, por eso, después de estas semanas reposando, ha decidido salir a pasear.