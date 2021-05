Antonio Herraiz: "Que ocupen la sede de ERC sus propios socios es prueba del desquicie político"

El Gobierno trata de tranquilizar a los 580.000 trabajadores que todavía están en situación de ERTE. Hay que decir que sin nada concreto. El mensaje todavía es de incertidumbre porque no ha habido acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. La patronal CEOE no acepta la última propuesta del Gobierno, por la misma razón que la rechazó la semana pasada. Se siguen centrado las ayudas a los trabajadores que vuelven al trabajo en lugar de aquellos que no se pueden incorporar. No están teniendo en cuenta a aquellas empresas que de momento no tienen la fuerza suficiente para reincorporar su plantilla. Algo que los empresarios pueden pagar caro. De momento, la ministra portavoz Maria Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, aseguraba que va a haber acuerdo: “Habrá acuerdo, eso es lo que creo y vaticino. Por lo tanto, celebraremos el Consejo de Ministros para refrendar ese mismo acuerdo del diálogo social”.

Esto lo dice la ministra porque sabe que habrá prórroga con o sin acuerdo, sobre todo porque ahora mismo esas 580.000 personas que aunque no están trabajando no aparecen en las listas el paro. Y si muchos no pueden incorporarse, los datos que es en lo que se fijan en la factoria de márketing de Moncloa, los datos de desempleo serían catastróficos.

Y en Cataluña, hoy ha estrenado el cargo de presidente el republicano Pere Aragonés. Lo ha hecho después de un acto de toma de posesión del que lo menos que se puede decir es que fue cutre. Esto de las performance que tanto les gusta a los independentistas se puede hacer con clase y con gusto o como lo que vimos en el Palau de la Generalitat. Lo que no ha sido ninguna performance es lo que se ha vivido desde primera hora en la sede de Esquerra Republicana, el partido del nuevo presidente de la Generalitat. Además de la presidencia, los del encarcelado a ratos Oriol Junqueras se han quedado la cartera de Interior. Y apenas unas horas después de tomar posesión, los de la CUP, que han permitido su nombramiento, le han dejado las cosas claras. Un grupo de personas afines a la formación radical han ocupado la sede de Esquerra. Protestaba contra un desahucio y exigían al presidente que cumpla el acuerdo que le ha hecho presidente. Le dicen que si no retira los antidisturbios de los desahucios, volverán a repetir la escena. Pues nada. El baile en Cataluña en una situación de desquicie político general que lleva a los que te apoyan en la investidura a ocupar la sede. Y esto solo un día después.