Manolo Lama clama por el penalti pitado en el Real Sociedad-Athletic: "Y luego no entra el VAR en lo de Rüdiger y Rico, no me digas que no es para cabrearse"

La Real Sociedad y el Athletic Club disputaron este miércoles el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey tras el 0-1 de la ida en San Mamés a favor del equipo donostiarra.

penalti

En la recta final del encuentro, el colegiado Soto Grado, tras revisar la acción en el monitor VAR, pitó penalti por un agarrón a Yangel Herrera en una jugada de córner.

Imagen del penalti a favor de la Real Sociedad ante el Athletic

Jugada polémica que no fue compartida durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego. El especialista arbitral Pedro Martín señaló lo siguiente: "Hay agarrón de la camiseta. Puede ser falta, pero no para pitar penalti. Es muy probable que Yangel nunca rematara esa pelota. De esos hay cien mil cada partido".

Por su parte, Manolo Lama, que estuvo en el Reale Arena narrando el encuentro, comparó esta acción con la ocurrida el pasado lunes entre Rüdiger y Diego Rico en el Real Madrid-Getafe: "Luego no entra el VAR en lo de Rüdiger y Rico, no me digas que no es para cabrearse".

Captura de pantalla Rodillazo de Rüdiger a Diego Rico

"Hay 1500 agarrones. Le ponen ese como si le ponen otro. Lo dramático es que te llamen cinco minutos más tarde", añadió.

El capitán del Athletic, Iñaki Williams, en declaraciones para Movistar+, también se mostró contrario a la decisión del colegiado de pitar penalti y en su opinión "si se pita ese, hay que pitar todos"

la real sociedad, a la final

Mikel Oyarzabal transformó la pena máxima y sentenció la eliminatoria a favor de su equipo. Por tanto, la Real Sociedad será el otro finalista de la Copa del Rey y luchará por el título ante el Atlético el 18 de abril en Sevilla.