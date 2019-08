Acaba en un hospital después de darlo todo en un karaoke

Ha ocurrido en Jiganxi, una provincia de China. En concreto, en un karaoke. Y es que... ¿Quién no se ha venido alguna vez arriba cantando en un Karaoke? En esos momentos nos sentimos auténticas estrellas de la música. Hay gente que lo da absolutamente todo. Sacan su lado más artístico y dan rienda suelta al poco, o mucho, talento que tengan. Eso es lo que hizo un hombre de 65 años en China. Estuvo cantando durante más de dos horas seguidas en un Karaoke. Y no de cualquier forma. Al parecer, se mostraba especialmente enérgico a la hora de alcanzar las notas más agudas. El desenlace de su actuación no fue precisamente triunfal. Acabó ingresado en un centro médico por un colapso pulmonar.

El afectado explicaba que estaba “muy emocionado”. Que disfrutaba del momento y que se dejó llevar por una pasión que se había apoderado de él. Reconoce que, de repente, empezó a notar que le costaba respirar. A pesar de ello siguió cantado e incluso se llegó a marchar a casa tras estar en el Karaoke más dos horas. No aguantó mucho tiempo en su domicilio y terminó yendo a un hospital. Allí ya le confirmaron que sus pulmones habían sido sometidos a una presión demasiado alta y durante demasiado tiempo.

Tras ser ingresado, los médicos aseguran que se encuentra estable. Y aunque obviamente la salud es lo más importante tras ese susto, también le han dicho que podrá seguir cantando en los karaokes. Eso si, le han pedido que se controle y que no lo haga durante tanto tiempo seguido.