Fernando Portillo, juez: "Yo uso la IA en mi trabajo, como la gran mayoría de mis compañeros; lo uso para buscar problemas que no he visto antes"

La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción en el ámbito judicial, sino una realidad "cada día más invasiva" que plantea un gran debate: ¿cuál es el límite? Así se ha puesto de manifiesto en el programa 'Herrera en COPE', donde el comunicador Jorge Bustos ha abordado junto al juez Fernando Portillo el impacto de esta tecnología en la Justicia, una actividad "eminentemente humana y humanista". El desarrollo de la IA va muy por delante de su regulación, lo que ya está generando situaciones controvertidas en los tribunales españoles.

Una herramienta más, pero con sus 'alucinaciones'

El propio Fernando Portillo, juez decano de Melilla, ha reconocido que utiliza la inteligencia artificial en su trabajo, al igual que gran parte de sus compañeros. La usa, según ha explicado, "como un buscador más potente" a la hora de estudiar un asunto nuevo, para localizar artículos doctrinales o referencias jurisprudenciales, sustituyendo a los buscadores tradicionales y a bases de datos como la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para Portillo, no es más que "una herramienta más", como lo son los códigos o las enciclopedias.

A pesar de verla como un avance, el juez advierte de que su uso debe ser responsable y supervisado por alguien "con conocimiento suficiente para saber cuándo la inteligencia artificial alucina". De hecho, ha asegurado que esto es algo que ocurre. "Alucina en cuestiones de derecho, es muy habitual que no diga lo que efectivamente tiene que ser", ha sentenciado. Esta es una de las razones por las que los jueces reclaman al CGPJ que les facilite "herramientas fiables de inteligencia artificial".

Los primeros casos polémicos en España

El uso de esta tecnología ya ha derivado en casos llamativos en nuestro país. En Sevilla, un tribunal investiga si un abogado citó sentencias inexistentes sugeridas por inteligencia artificial. En Ceuta, un letrado ha denunciado a un juez por, supuestamente, "perjudicarlo en una resolución usando inteligencia artificial" al basarse en una doctrina del Supremo que no existe y que, según la denuncia, habría sido sugerida por un algoritmo.

Sobre este tipo de situaciones, Portillo ha aclarado que "no tenemos nada" en materia de regulación. A su juicio, un error al transcribir el número de una sentencia es algo menor, pero "aplicar una doctrina inexistente basándose en sentencias que no existen" sí podría ser grave. Si este fuera el motivo principal de la decisión, podría derivar en una "falta disciplinaria por falta de motivación", aunque matiza que "no es tan fácil escalar de una cosa a otra".

El riesgo de una "justicia automatizada"

Uno de los mayores peligros que se han puesto sobre la mesa es que la búsqueda de eficiencia lleve a dejar las decisiones judiciales en manos de un algoritmo, algo que ya se está probando en países como Reino Unido o Estonia para casos administrativos. El juez Fernando Portillo ha reconocido que este riesgo existe en España, especialmente por la sobrecarga de trabajo que padecen la inmensa mayoría de juzgados.

La tentación puede ser efectivamente dejar en manos de la inteligencia que sea quien resuelva" Fernando Portillo Juez

Según ha advertido, "la tentación puede ser efectivamente dejar en manos de la inteligencia que sea quien resuelva y no revisar adecuadamente los procedimientos". Un escenario así, que el juez espera que no se produzca, afectaría a cuestiones tan básicas como la presunción de inocencia o el derecho a la audiencia pública. Por ello, ha insistido en que, si estas herramientas se implementan, se debe mantener "el control último siempre en la decisión del juez" y apela a que los profesionales sean "responsables" en su uso.