Benjamín Cerezo, alcalde de Riaza, sobre el fuego que afecta al Pico del Lobo: "La estación de La Pinilla es como una olla"

El incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, ha llegado a la provincia de Segovia debido al fuerte viento que ha soplado durante la noche y ha obligado a desalojar la localidad de Riofrío de Riaza y, de manera preventiva, también la urbanización de La Pinilla, además de cortar las tres carreteras comarcales.

La Junta de Castilla y León lo ha declarado de nivel 2, lo que implica la intervención de medios estatales al suponer una amenaza para núcleos de población. En estos momentos trabajan en la zona 12 medios aéreos, 25 medios terrestres y más de 180 personas entre bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos de extinción, según ha indicado el Infocam, que ha dado las gracias a todos los servicios y personas que están participando en las labores de extinción.

Un incendio forestal que se declaraba hace justo una semana en el noroeste de la provincia de Guadalajara. Este domingo, 50 vecinos de las localidades de Río Frío de Riaza y La Pinilla han tenido que ser evacuados antes la proximidad del fuego y el humo.

Un aire irrespirable

El fuego, que ha arrasado 2.800 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros, ha generado una densa humareda que hace el aire 'irrespirable', según cuentan en COPE vecinos y ganaderos de la zona afectada. Ramón Benito ha tenido que mover sus animales en Cerezo de Arriba por temor a que el fuego se extienda por la ladera de la sierra. "Estamos empezando a mover el ganado, a intentarlo recoger, porque es una situación que casi, casi ni se puede respirar".

Es una situación que casi, casi ni se puede respirar aquí"

Una 'olla' de humo

En Mediodía COPE Fin de Semana, Benjamín Cerezo, alcalde de Riaza ha explicado que el fuego saltó a Segovia durante la noche debido a 'vientos del sur de 60 o 70 kilómetros por hora', lo que hizo imposible detenerlo pese a los cortafuegos realizados.

"Nos saltó el fuego a los pinares que tenemos aquí, al lado de la estación, y que bajan dirección Riaza", ha detallado el alcalde.

Actualmente, los esfuerzos se centran en dos frentes. Mientras que la zona que baja hacia Riaza "lo tenemos acotado", la situación es más complicada en el pinar de La Pinilla. Según Cerezo, la estación "es como una olla", lo que provoca que "se acumula el humo ahí, y es muy difícil que los helicópteros y la gente pueda trabajar".

La estación es como una olla, se acumula el humo ahí"

En cuanto a los desalojos, el casco urbano de Riaza no corre peligro. Los aproximadamente 20 vecinos evacuados de la urbanización de La Pinilla son residentes con segunda vivienda, mientras que los de Río Frío, que se encontraban en plenas fiestas, han sido realojados. "Hemos desalojado Río Frío menos 4 vecinos, que son los habitantes que se quedan aquí todo el año", ha confirmado el alcalde.

Unos 45 medios aéreos y terrestres trabajan coordinados entre las dos Castillas para controlar un incendio que se prevé "largo y todavía intenso". Las perspectivas para el inicio de la semana son complicadas debido a la virulencia del fuego.