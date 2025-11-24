Miguel Rico, sobre el discurso de Florentino Pérez cuando señala a ciertos medios de comunicación: "No sé si es el más indicado..."

Dentro de la media hora de discurso 'duro' que tuvo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la Asamblea Ordinaria de socios que tuvo lugar este domingo, se dedicó a denunciar las informaciones de ciertos medios de comunicación que cree que son contrarios al club y a su persona, llegando a dar nombres concretos.

El presidente denunció que LaLiga destine presupuesto a medios de comunicación: " Algunos nacieron con el objetivo de hacer daño al Real Madrid, como fue el caso de Relevo", especificó y que "lo haga de manera opaca" y negándose a dar información sobre los mismos.

Sobre este aspecto, fue crítico Miguel Rico. En El Tertulión de Tiempo de Juego, el periodista catalán precisó que el problema que tiene el presidente del Real Madrid es que "él cree que tiene la razón, pero la realidad es que está contra todo y contra todos".

"Lo que sí sabemos en este aspecto", prosiguió, "es que Florentino ha procurado siempre que en los periódicos mandaran gente de su cuerda", expresó antes de lamentar que las presiones del presidente del Real Madrid hayan hecho mucho daño a ciertos periodistas contrarios a la cuerda de Florentino Pérez: "Creo que todos los aquí presentes conocemos casos de personas que se han visto afectadas muy seriamente por la presión del presidente de Madrid".

Si bien es verdad que "muchos medios han 'pasado' de la presión del presidente de Madrid, gracias a Dios", como señaló Paco González, Miguel Rico volvió a la carga contra Florentino Pérez: "No sé si es el más indicado para hablar de lo que dicen los medios".

Esa reflexión de Rico tuvo el apoyo de Mónica Marchante, que expresó una idea similar: "Yo creo que no es el más legitimado para hablar de lo que dicen los medios. No es el más legitimado para hablar de medios de comunicación y de intervenciones o medios que supuestamente reciben no sé qué. Sinceramente, creo que es la persona menos indicada para hablar de influencias en medios de comunicación".