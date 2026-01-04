Ángel Expósito señala a Zapatero como el próximo nombre que saldrá cuando empiecen las declaraciones del 'Pollo' Carvajal y la defensa de Maduro: "Él lo sabe y Pedro Sánchez también"

La noticia de la detención de Nicolás Maduro ha sacudido el panorama internacional. En un especial informativo de 'Mediodía COPE', el comunicador Ángel Expósito ha analizado las primeras consecuencias de la caída del líder chavista, describiendo la operación de Estados Unidos como una acción de "inteligencia de película".

Sin embargo, Expósito ha advertido de que el camino que ahora se abre está lleno de incertidumbres: "¿Y ahora qué? Porque esto no ha hecho más que empezar. Tenemos más preguntas que certezas".

Las claves de la transición

Uno de los primeros puntos que ha destacado el periodista es el futuro judicial del mandatario. Según su análisis, a Maduro "le va a caer una cadena perpetua como un castillo", lo que considera "todo un aviso a navegantes como primer puñetazo en la mesa de negociación" para figuras clave del régimen como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o Delcy Rodríguez. Este golpe, afirma, sienta las bases para "una transición con un gobierno de concentración de por medio".

En este sentido, Expósito se ha preguntado qué se está negociando realmente entre figuras como Marco Rubio y Delcy Rodríguez. "A mí me da, y es solo una opinión personal, que negocian la salida del propio régimen", ha comentado. Otro de los grandes retos es el ejército venezolano, al que ha descrito como dividido "entre narcotraficantes, partidarios de Diosdado, partidarios de Vladimir y traidores a Maduro". La cuestión, plantea, es "cómo se reconstruye toda esa mafia hacia unas fuerzas armadas, digamos que decentes".

El nuevo tablero geopolítico

El análisis también ha abordado el factor tiempo, recordando que "25 años de chavismo con el apoyo, el dinero y los espías de Rusia, Irán y Cuba no se solucionan con una operación comando espectacular en una noche". En cuanto a las reacciones internacionales, ha señalado los "apoyos explícitos y declarados" de países como Rusia, China, Cuba, Irán o Nicaragua, frente a la postura "con la boquita pequeña" de otros como México, Brasil o Chile. Para Expósito, la "pieza clave del tablero" para Washington es Cuba.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa el debate que genera la propia naturaleza de la operación. "Maduro ha caído, sí, y es de bien nacidos aplaudirlo, pero ¿así? ¿Con una intervención militar en suelo extranjero?", se ha preguntado, reflexionando sobre las implicaciones que esto podría tener para otros conflictos como los de Ucrania o Taiwán.

España, entre el equilibrismo y las incógnitas

En clave nacional, Expósito ha sido crítico con los socios del Gobierno español, mencionando a "Bildu, Esquerra Republicana, Podemos, Sumar", a quienes ha señalado como "apoyos desde España al narcoestado chavista". Sobre la postura oficial, ha afirmado que Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, están "haciendo equilibrismos". Además, ha recordado que "el fraude electoral de hace un año se le ha perdonado al régimen chavista como si tal cosa, y lo hemos perdonado desde España los primeros".

Finalmente, el comunicador ha introducido la "incógnita ZP", asegurando que cuando empiecen las declaraciones del 'Pollo' Carvajal y la defensa de Maduro, "saldrá el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Y él lo sabe, y lo sabe Pedro Sánchez".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), acompañado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (c-izda)

Más allá de la alta política, Expósito ha querido poner el foco en la "diáspora", los "casi 10 millones de venezolanos repartidos por el mundo que sueñan con volver a casa". Ha lamentado que a menudo se olviden las historias humanas: "Se nos llenan las páginas y los minutos de geoestrategia, de alta política, y se nos olvida la gente". Citando a su fallecido amigo Víctor Ochoa, obispo de Cúcuta, ha concluido que "el futuro de Venezuela se solucionará en algún saloncito de París comiendo pastelitos", reiterando su idea principal: "Insisto, esto no ha hecho más que empezar, pero eso sí, viva Venezuela libre".