Sueldos que multiplican por 10 un salario medio: los gamers son la profesión del futuro

Desde el año 2018, la industria de los videojuegos se ha convertido en el sector del entretenimiento más grande a nivel global, muy por encima del cine, de la música o de la televisión. Te hablo de 200.000 millones de dólares en el último año, lo que supone 10 veces el PIB de los Estados Unidos, el país que mayor riqueza genera en todo el mundo

Es la foto fija de ahora, pero, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuáles son las previsiones? ¿Qué será lo que viene? Solo para el año 2025 quedan un par de años. Para esa fecha se estima que los videojuegos empiecen a mover más de 250.000 millones de dólares y pronto se va a colocar como el sector que más dinero genere en toda la economía mundial, por encima, por ejemplo, del sector de la energía. Sin duda, el sector tiene mucho potencial. A más dinero invertido, más innovación y más investigación. Por eso, en 'Lo que viene' analizamos cómo serán los videojuegos del futuro.

¿Cómo serán los videojuegos dentro de diez años?

Lo primero que tienes que saber es que los juegos, consolas o videojuegos que tú conoces ahora mismo, dentro de 10 años no van a existir. No significa que no habrá más 'Fortnite', más 'FIFA', más 'Call of Duty' o más 'League of Legends', qué son los juegos de moda ahora mismo, sino que se va a jugar de otra manera. Para analizar qué encontraremos en los videojuegos del futuro hablamos con Juan Cascón.

"Lógicamente, tendremos un nivel gráfico muy superior al actual, vamos a ganar mucho en realismo, sobre todo mejoraremos mucho con la inteligencia artificial. Pero no solo eso, tendremos también juegos que te paguen por jugar con monedas virtuales, como las criptomonedas, que ahora están de moda. Jugaremos a los juegos no con los mandos que podemos tener actualmente, sino que nos pondremos unas gafas de realidad virtual, incluso con nuestro propio movimiento de las manos tendrán las captura de movimiento y podremos jugar con otras personas en ese metaverso", analiza Cascón en relación a lo que nos espera en 10 años.

En cuanto a la temática, ahora mismo sobre todo se juega a deportes como por ejemplo fútbol y luego a juegos de guerra, como puede ser 'Call of Duty'. Pero, ¿qué nos espera dentro de unos años? Seguramente un juego como 'Battle Royale' lo hagas en el metaverso, es decir, la temática va a ser parecida, pero la manera de jugar, la inmersión va a ir más allá. Lógicamente, las gafas de realidad virtual que ya están en el presente evolucionarán y daremos un salto tecnológico, el hardware mejorará también y al final lo que van a buscar es esa sensación envolvente de que estás realmente dentro de ese videojuego.

¿Qué es ser gamer?

En el ámbito económico, las empresas cada vez van a meter más dinero, lo que supone que se quiera profesionalizar el ser gamer. Para analizar el sector, en 'Lo que viene' hablamos con Luis Figueira, director deportivo del equipo español de deportes electrónicos de gamers 'Movistar Riders'.

En primer lugar, ha definido qué es ser un gamer: "Son los profesionales de los videojuegos, los que se ganan la vida jugando a videojuegos, al igual que fue un niño pequeño, quiere ser futbolista como Cristiano Ronaldo y consigue al final dedicarse al mundo del deporte".

Ante la pregunta de cuánto puede ganar una persona que se dedique a esta nueva profesión, Figueira apunta que "es complicado responderla porque depende mucho. No gana lo mismo jugador de fútbol que juega en el Real Madrid que uno en segunda división. A día de hoy podemos decir que hay jugadores españoles que compiten en ligas nacionales que ganan mucho más de un salario mínimo multiplicado varias veces, los hay que están por cinco o por 10, incluso en España. En equipos que compiten de forma internacional, nos vamos ya salarios bastante considerables, incluso en Norteamérica ya se habla de que lleguen al millón de euros al año".

Consejos para empezar a ser gamer

Por último, ante la pregunta de cómo empezar a entrenar para ser gamer, el director deportivo explica que "lo primero que hay que tener claro que es más importante la calidad del tiempo que entrenes, que no la cantidad. Un futbolista y un atleta no están corriendo alrededor de la pista 12 horas al día, un jugador de videojuegos tampoco puede estar 12 horas al día porque a partir de la tercera hora no vas a aprender nada nuevo. Sobre todo centrarte en lo que es la base del juego, centrarte en mejorar tus habilidades básicas. Por ejemplo, dentro de League of Legends tendrás que aprender a farmear mejor o aprenderte cómo interactúan los campeones entre ellos y a partir de ahí mejorando tu habilidad individual técnica para destacar dentro de un grupo de jugadores".