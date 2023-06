Atento si está aquí tu trabajo: los empleos que se destruirán con la llegada de la inteligencia artificial

Has oído hablar de ella seguro y no es para menos, porque la inteligencia artificial está arrasando en cada aspecto del mundo tal y como lo conocemos. Es capaz de hacer la tarea de muchos niños (aunque los profesores enseguida se dan cuenta, no es recomendable hacerlo), es capaz de generar fotos perfectas de eventos que nunca han ocurrido (como la detención de Trump en plenas calles neoyorquinas) y también es capaz de imitar las voces de famosos o personas anónimas con todo tipo de fines.

Y si te lo estás preguntando, sí, también es capaz de realizar trabajos que hasta ahora pertenecían a las labores humanas, por lo que no son pocos los trabajadores que están asustados por si su puesto de trabajo peligra en favor de las herramientas de inteligencia artificial. Hemos hablado de ello largo y tendido, y son muchos los expertos que nos han dicho que a medio plazo no tenemos nada de lo que preocuparnos. Pero, ¿es tal cual así?

Pues para conocer todas las aplicaciones posibles que hasta ahora no sabíamos, llamamos en Lo Que Viene a Luis Matosas, profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos. Y sí, él nos corrobora lo que ya sabíamos: la inteligencia artificial ha venido para quedarse.

No, no solo sirve para todas las aplicaciones que te hemos relatado hace un rato, porque eso solo son chatbots, es decir, sistemas que se" encuadran dentro de la inteligencia artificial estrecha o débil, modelos donde el sistema está limitado a unas opciones acotadas. La evolución a modelos de chatbots soportados en sistemas de inteligencia artificial amplias, aumenta las posibilidades de respuesta de estos sistemas y de utilización de los mismos" aseguraba.

¿Cuántos puestos de trabajo desaparecerán a consecuencia de la inteligencia artificial?

Por lo pronto, ya estamos viendo como la inteligencia artificial le está quitando puestos de trabajo a analistas de datos, porque está empezando a analizar las tendencias de mercado. No solo los resultados llegan antes, sino que llegan, en muchos casos, mejor. "Quizá con un proceso de prospección de mercado convencional podemos llegar a conclusiones más determinantes, pero tarda más tiempo que con la inteligencia artificial" explicaba el profesor Luis Matosas.

Porque sí, las herramientas de inteligencia artificial están aprendiendo a pasos agigantados. "Hay tres etapas en el proceso: la primera es que el sistema se alimenta de una cantidad ingente de datos, aprende de esos datos, genera un conocimiento y lo que hará, por último, es intentar adaptarse para dar respuesta a situaciones futuras" explica.

Va más rápido, analiza lo que quieren los consumidores antes, y saca las conclusiones bastante determinantes con antelación. Según un informe de OpenIA, la implantación de la inteligencia artificial en el mundo empresarial puede afectar al 80% de empleos en el futuro. ¿Qué empleos van a desaparecer en el futuro?

Pues según este profesor, hay "perfiles que van a desaparecer y otros que aparecerán". Yendo al dato, los que pueden desaparecer son "analistas de mercado, de perfiles de teleoperadores o copywriters o curadores de contenido, desaparecerán en el medio plazo", contaba.

En cuanto a los que aparecerán, está casi seguro que será el de científico de datos y, por otro lado, no tiene pinta de que puestos de trabajo actuales se vayan a destruir inmediatamente. "La transición de un espacio a otro requiere un tiempo y en ese tiempo puede que se destruya algún empleo, pero la mayoría de la gente que está en el último tercio de su carrera en este tipo de puestos, no creo que vaya a perder su trabajo" sentenciaba.