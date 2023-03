Cuando la inteligencia artificial finge tu voz para estafar: cómo identificar las fotos, textos y voces falsas

Si eres de los que suele informarse a través de las redes sociales, leyendo Twitter o Facebook, seguro que te has dado cuenta que últimamente has visto imágenes que te han hecho dudar de la realidad. Por ejemplo, has visto en las últimas horas que Donald Trump era detendo forzosamente por la policía estadounidense.

Enseguida, si has visto esa foto, te habrás llevado las manos a la cabeza y habrás buscado rápidamente si, en medio del escándalo, han detenido a Trump. Y no, no ha sido detenido. Por muy real que parezca la foto, lo cierto es que está generada por inteligencia artificial y Donald Trump se encuentra perfectamente en su casa.

Pero, si esa foto luce tan real, ¿cómo podemos identificar la realidad? Pues eso es precisamente lo que nos hemos preguntado en La Tarde, y, por eso, hemos pedido ayuda a Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis en Alicante, que se dedica a la investigación en la Inteligencia Artificial. Ella nos contaba que "en los últimos meses se ha producido una mejora significativa en la calidad de los modelos generativos de inteligencia artificial, de imánges, de texto, podrían hasta simular tu voz, lo que puede hacer crecer las estafas" nos explicaba.

Especialmente cuidado con esto, porque cuando un sistema de inteligencia artificial finge y simula tu voz, puede provocar que llamen a contactos tuyos fingiendo un secuestro o una necesidad para pedirte dinero y estafarte. ¿Cómo podemos identificarlo?

Las pistas para distinguir la realidad de la mentira

Nuria Oliver nos explicaba algunas pistas para distinguir esa realidad de la mentira y es que, todo, consiste en fijarte muy bien en los detalles."No te sueles fijar a fondo para verlo" nos contaba.

Para indetificar imágenes falsas, hay que prestar especial atención a los pequeños detalles, como a las extremidades de los cuerpos porque "suele haber muchos artefactos que no son naturales, hay muchos brazos, o las sombras no se corresponden con dónde deberían estar...Las pieles son demasiado perfectas, en los reflejos puede haber algo raro y en el pelo también" nos explicaba.

"Vivimos en un estado de distracción permanente, leemos en diagonal y deprisa y corriendo. Todo nos hace más vulnerables a creernos este contenido falso" explicaba Nuria Oliver. Por eso, recomienda no bajar nuestra guardia cuando nos informemos a partir de las redes sociales, porque los contenidos que nos aparecen "refuerzas nuestras propias creencias y nos fijamos menos, y esto contribuye a que se propague esta desinformación" contaba en COPE.

Pero, ya no nos fijamos solo en cómo podemos distinguir la realidad de la mentira, sino cómo podemos combatir estas informaciones falsas. Pues Nuria Oliver, lo tiene bastante claro: "Es importante introducir firma digital en el contenido que tenga un sustrato de realidad, que se sepa que la ha hecho un humano" contaba en La Tarde.

No es lo único, porque cree que en esta época de tanta presencia de la inteligencia artificial, son los medios de comunicación tradicionales los que deben posicionarse como acreedores de la información veraz y sean "fuentes confiables para acceder al contenido". Y es que, para que te hagas una idea del peso que tienen las redes sociales en esto de la información, en Estados Unidos el 62% de los adultos consumen las noticias a través de las redes sociales, sin certificar las fuentes ni el contenido. Dicho queda, hay que fijarse mucho en lo que vemos y escuchamos si no vienen de fuentes oficiales.