El candidato del PSOE en Castilla y León defiende que la contratación del marido de su prima "fue legal": "Las acusaciones contra mí son falsas"

La campaña electoral de Castilla y León transcurre de forma 'discreta' y con una intensidad mediática menor de la esperada debido a la guerra en Oriente Próximo. Así lo ha manifestado el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos. El también alcalde de Soria ha lamentado que la atención se centre en el conflicto internacional, aunque ha admitido que una tragedia de tal magnitud debe ocupar el foco principal.

Una campaña 'invisible' y un conflicto internacional

Martínez ha reconocido que el estallido del conflicto bélico ha provocado que el foco nacional sobre las elecciones autonómicas no sea el que esperaban. Pese a ello, ha calificado la campaña como "intensa desde el punto de vista territorial" en una comunidad "muy extensa". El candidato socialista ha señalado la dificultad de luchar contra la atención mediática que genera la guerra, pero ha insistido en la necesidad de hablar de los problemas de Castilla y León y de "las soluciones y las propuestas que hay que poner encima de la mesa".

Preguntado sobre si el posicionamiento de Pedro Sánchez con el 'no a la guerra' le beneficia, Martínez ha desvinculado esta cuestión del rédito electoral. Considera que es "un posicionamiento de país" basado en la "defensa del derecho internacional". Para el candidato, "cuando al matón de la clase se le permiten ciertas cosas, el consentimiento, el mirar para otro lado no sirve de mucho". Además, ha abogado por que Europa tenga "un posicionamiento más unido" para que su voz vaya alineada con la defensa de sus intereses y del marco jurídico internacional.

Acusaciones 'falsas' y 'juego sucio'

Durante la entrevista, el candidato socialista también ha respondido a las informaciones sobre la adjudicación de contratos navideños en el Ayuntamiento de Soria a un familiar. Martínez ha calificado las acusaciones de "falsas, absolutamente falsas", y ha defendido la legalidad y transparencia del proceso. "Sabemos que en campaña electoral pudiera parecer que todo vale", ha lamentado.

El único patrimonio que tiene alguien que viene de una familia humilde es la honestidad y la humildad Carlos Martínez Candidato del PSOE en Castilla y León

El alcalde de Soria ha defendido su gestión, recordando que su "único patrimonio" es la "honestidad y la humildad". Ha enmarcado las acusaciones en un intento de "enturbiar la gestión" y sembrar la desconfianza. En su opinión, se trata de un "juego sucio que se intenta poner encima de la mesa cuando las cosas se han hecho desde la más escrupulosa legalidad", y ha recordado que su gestión en Soria ha sido calificada "con un 10 sobre 10" por Transparencia Internacional.

Martínez ha detallado que se trata de "una licitación mediante un concurso abierto a todas las empresas" adjudicada al "marido de mi prima", un primo político, en una ciudad de apenas 40.000 habitantes donde "no se puede vetar absolutamente a nadie". Ha criticado que se quieran deslizar "acusaciones veladas" para relacionar su gestión con casos de corrupción como la 'trama eólica' o la 'Perla Negra'.

39 años sin gobernar y un proyecto contra la despoblación

Carlos Martínez ha hecho autocrítica sobre los 39 años que el PSOE lleva sin gobernar en Castilla y León: "algo estamos haciendo mal". Atribuye parte del éxito del Partido Popular a la "invisibilización que ha hecho de esta comunidad en Madrid y en Bruselas" y a una estrategia de "divide y vencerás" que fomenta el localismo e impide un "proyecto colectivo de las 9 provincias".

Esta falta de proyecto común, según Martínez, deriva en que el principal problema de la comunidad, la despoblación, se agrave. Ha aportado datos alarmantes: "uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que partir de nuestra comunidad" y en los últimos 39 años se ha perdido "prácticamente un cuarto de millón de personas". Por ello, ha insistido en la urgencia de afrontar esta realidad y poner en marcha las "palancas de desarrollo" para ser competitivos y crear empleo.

Finalmente, el candidato ha reiterado su propuesta de que gobierne la lista más votada, exigiendo un acuerdo previo a las elecciones. "Propongo, en coherencia de lo que he defendido siempre, que las reglas del juego se hagan antes de jugar el partido". Ha recordado que él mismo abogó por la abstención que dio el gobierno a Rajoy, pero que el PP no actuó con la misma reciprocidad posteriormente.

No podemos marcar unas reglas de juego dependiendo de nuestro propio interés partidista

Martínez ha denunciado lo que considera un "matrimonio de conveniencia" entre el PP y Vox que, a su juicio, se traducirá en "un gobierno de la derecha y la extrema derecha". Ha alertado de que esto significaría para Castilla y León "40 años más 4 de Partido Popular" y ha calificado a Alonso Fernández Mañueco como "el peor presidente que ha tenido nuestra comunidad autónoma".