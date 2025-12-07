Lula de León, experta en creadores de contenido: "Debes ser guionista, analista y diseñador, y la IA es la clave para conseguirlo"

La figura del creador de contenido ha superado a la del 'influencer' tradicional, consolidando una nueva industria que exige estrategia, innovación y, cada vez más, el uso de inteligencia artificial. Para dar respuesta a esta demanda, la Universidad Villanueva ha presentado el primer máster universitario de España enfocado en esta profesión. En el programa 'Lo que viene' de COPE, conducido por José Ángel Cuadrado, las expertas Sofía López y Lula de León han desgranado las claves de esta formación y del futuro del sector.

Profesionalizar la pasión

Lula de León, directora creativa del máster, ha destacado que el objetivo es que la creación de contenido se convierta en una profesión sostenible. "La cuestión aquí es que la creación de contenido debe ser una profesión sostenible", afirma. Para ello, es fundamental que los creadores dejen de ser solo "apasionados de algo o expertos en algo" y aprendan a construir un modelo de negocio sólido a partir de su afición o

Esto implica analizar el tamaño de su audiencia y definir cómo monetizar su comunidad, ya sea a través de formación, infoproductos o colaboraciones con marcas. "Si al final consigues generar esa comunidad, la puedes monetizar", explica De León. En este sentido, el creador se transforma en un activo publicitario para las empresas.

La IA como aliada imprescindible

La inteligencia artificial (IA) juega un papel fundamental en este nuevo paradigma. Según De León, los algoritmos de las redes sociales han cambiado y ahora "premian la publicación reiterada de contenido". Esto ha generado una enorme presión sobre los creadores. "¿Cómo hago ahora 18 vídeos a la semana si antes me mataba para hacer tres?", se preguntaba la experta. La respuesta, asegura, está en la IA para "apoyar con contenido generado y contenido faceless, sin cara".

Un creador actual debe ser polifacético: "Tienes que conseguir crear una narrativa, es decir, eres guionista, tienes que ser creativo [...], tienes que ser diseñador gráfico [...] y hacerte edición de vídeo". La IA, según la creativa, "resuelve muchísimas horas que habría que dedicar a aprender mucho software". Durante la formación se trabajarán con herramientas como Manus, una IA autónoma para análisis de tendencias; Midjourney, para la creación de imágenes y animación; o Eigen, para clonar la voz y crear avatares virtuales.

Una formación pionera y transversal

Sofía López, de la Universidad Villanueva, ha señalado que este máster busca actualizar los estudios de comunicación para "lo que ahora el mercado pide". Se trata de la "primera gran formación transversal que ofrece una universidad en España en la que la inteligencia artificial juega un papel muy importante". El programa está dirigido a perfiles de comunicación audiovisual, marketing, periodismo, diseño gráfico y creadores que quieran actualizar sus conocimientos.

Ante el estrés que puede generar la "tiranía del algoritmo", Lula de León ha recordado a los creadores que la tecnología es solo un medio y no deben obsesionarse con cada nueva herramienta que aparece. "Oye, que esta es una herramienta, realmente el valor lo tienes tú", ha concluido.

Para presentar el proyecto, la universidad organizó un evento gratuito el pasado 22 de noviembre. El máster, por su parte, dará comienzo en marzo.