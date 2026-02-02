Gonzalo Sotomayor, abogado laboralista: "Un trabajador tiene derecho a desconectar pero como la norma no define cómo, al final cada empresa negocia su límite"

En el programa 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera y Mar Amate, se ha abordado el derecho a la desconexión digital, una normativa vigente en España desde 2018 que, sin embargo, parece no cumplirse. Según los datos expuestos, nueve de cada diez empleados reciben mensajes o comunicaciones de trabajo fuera de su jornada laboral, lo que pone de manifiesto una brecha entre la ley y la práctica diaria.

Una ley sin aplicación práctica

La colaboradora Mar Amate ha recordado que la ley establece claramente que un trabajador tiene derecho a no responder a comunicaciones profesionales fuera de su horario. Para analizar por qué esta norma es "casi invisible", el programa ha contado con el abogado laboralista Gonzalo Sotomayor, quien ha explicado la falta de efectividad de la regulación.

La norma reconoce el derecho, pero no define claramente cómo debe garantizarse en la práctica" Gonzalo Sotomayor Abogado laboralista

Sotomayor ha señalado que la ley es más una declaración de principios que una norma con mecanismos claros. "La norma sí que es verdad que reconoce el derecho a la desconexión digital, pero no define claramente cómo debe garantizarse en la práctica", afirma el experto. Esto provoca que su protección quede "muy condicionada a lo que se establezca en la negociación colectiva", generando una "aplicación desigual y, en muchos casos, una mera formalidad".

Consecuencias para la salud mental

La hiperconectividad constante está asociada a problemas de salud como un peor descanso, más estrés y agotamiento emocional. Como se ha explicado en el espacio de COPE, el sistema nervioso permanece activado cuando se espera un mensaje del trabajo, impidiendo un descanso completo. El psicólogo experto en relaciones humanas, Rafa Alonso, ha analizado el impacto de las notificaciones laborales en el cerebro.

Alonso compara la reacción del cerebro ante las notificaciones con una adicción, ya que "a nuestro cerebro le encanta la gratificación inmediata, aunque eso implique, a la larga, generar una dependencia". Según el psicólogo, si a esto se suma un trabajo de alta responsabilidad, "el cóctel es explosivo", y las personas "se acaban agotando porque llega un punto en el que no son capaces de gestionar tanto estímulo a la vez".

¿Cuándo se vulnera el derecho?

Una de las claves es saber cuándo una empresa está infringiendo la ley. Ana Incorena, inspectora de trabajo y Seguridad Social, ha aclarado que el envío de un correo o un mensaje fuera del horario no es una infracción en sí misma. Según ha detallado en 'Herrera en COPE', "se considera que se vulnera el derecho a la desconexión digital cuando se envían correos electrónicos, WhatsApp o llamadas fuera de la jornada laboral, y se requiere o se obliga al trabajador a contestarlo".

AYTO.LORCA Un técnicos atiende a un joven en la sede de la concejalía de Juventud de Lorca

Si el empleado contesta por obligación, se considera un "exceso de jornada que se trataría de una hora extra", la cual debe cotizarse y compensarse. Además, supone una vulneración del derecho al descanso, lo que puede acarrear sanciones para la empresa de entre 751 y 7.500 euros.

Finalmente, en el programa se ha reflexionado sobre la contradicción de "confundir responder rápido con ser responsable". La principal responsabilidad, tanto del trabajador como de la empresa, es garantizar el descanso para poder rendir adecuadamente en el puesto de trabajo.