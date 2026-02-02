Fernando Morientes radiografía el "descontrol" del Real Madrid y señala su verdadero problema

El Real Madrid actual es un equipo "desconcertante". Así de contundente se ha mostrado Fernando Morientes en 'Tiempo de Juego' junto a Joseba Larrañaga, donde ha analizado el momento de forma del conjunto blanco, tras su partido de LaLiga frente al Rayo Vallecano (2-1). El exfutbolista ha señalado los patrones que se repiten en el equipo, como la incapacidad de sentenciar los partidos tras adelantarse en el marcador.

Un estilo de juego indefinido

Morientes ha recurrido a unas declaraciones de Fabio Capello para explicar su punto de vista: "Si con un tipo de uva quieres hacer champán, evidentemente, no te sale". Con esta analogía, ha defendido que las características del Real Madrid están hechas para "jugar a lo que jugó contra el Mónaco, a defenderte bien compacto y después salir a la contra con espacios", y no para gobernar los partidos desde la posesión.

Según el analista, cuando el equipo intenta jugar a algo para lo que no está preparado, entra en una fase de "involución" que deriva en "desesperación". "Es un equipo totalmente loco", ha afirmado Morientes, argumentando que no está diseñado para tener el balón como en épocas pasadas. Esta situación, explica, provoca que el equipo acabe dependiendo de "la heroica" en los minutos finales, como se vio ante el Rayo Vallecano.

"Mucho descontrol" en el campo

Morientes ha subrayado el "mucho descontrol" que se ha visto sobre el césped, con numerosos jugadores fuera de sus demarcaciones naturales. "Estaba Valverde en el lateral derecho, no es su posición; Tchouaméni, de central, no era su posición; Camavinga en el lateral izquierdo, no era su posición", ha enumerado, mostrando su sorpresa al ver incluso a Gonzalo en la banda derecha.

De cara al tramo final de la temporada, el exfutbolista se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de que Arbeloa logre "crear un equipo definido" en los cuatro meses que restan. Morientes cree que "no hay prácticamente tiempo" para encontrar un patrón de juego claro y que, a día de hoy, el equipo dependerá de los "arreones de las estrellas de arriba".

La gestión de la plantilla, clave

Finalmente, ha apuntado a la gestión de la plantilla como el factor decisivo. Ha insistido en que "no todo es del entrenador" y que los jugadores tienen una parte importante de responsabilidad. Morientes ha sugerido la necesidad de "mover un poco el árbol", criticando que "los 6 de arriba siempre son los mismos" y que hay jugadores en el banquillo, como Ceballos, esperando una oportunidad para que el técnico pueda tener a "todos involucrados" de cara a los momentos decisivos de la temporada.