Un jefe de emergencias asturiano, a unos jóvenes atrapados por la nieve: "Ya somos mayorcitos, eh; la alerta estaba dada"

Unos jóvenes que decidieron subir en coche al mítico puerto del Angliru, en Asturias, han acabado atrapados por la nieve tras ignorar la alerta meteorológica que ya se encontraba activa. El suceso, y sobre todo la respuesta que recibieron del servicio de emergencias, ha sido comentado en el programa 'Herrera en COPE', donde Jorge Bustos y María José Navarro han analizado una situación que ha generado un gran revuelo en redes sociales.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso del Angliru

La respuesta que se ha hecho viral

Tras quedarse aislados por la nieve, los jóvenes llamaron a emergencias para solicitar un rescate. Sin embargo, no esperaban la contundente reacción del jefe de emergencias de turno, quien les recordó su imprudencia. La conversación deja clara la postura del responsable del operativo al señalar que "la alerta ya estaba dada" y que, por tanto, eran conocedores del riesgo que asumían.

El responsable de emergencias, con un tono notablemente molesto, les instó a actuar por sus propios medios, una lección que se ha viralizado. "Hagan ustedes el favor, de lo mismo que bajaron 2 compañeros suyos caminando, pues hagan ustedes lo mismo", les espetó, añadiendo que sus amigos habían descendido "hace 3 horas". La frase que resume la reprimenda ha sido "Ya son mayorinos", una expresión asturiana para indicar que ya son adultos y responsables de sus actos.

En CAMISA Y zapatillas playeras

La situación alcanzaba lo surrealista al conocerse la vestimenta de algunos de los excursionistas, ya que uno de ellos se encontraba en camisa y zapatillas playeras en plena nevada. Ante esto, el jefe de emergencias dio una solución tan lógica como tajante: "Esa persona que se quede en el coche mientras ustedes van a por ropa para él".

Dicha historia viral ha generado un debate entre los colaboradores de 'Herrera en COPE'. De hecho, Jorge Bustos lo enmarcó en lo que denominó 'la España de la Gopro y el Decathlon', refiriéndose a personas que se lanzan a la aventura sin la preparación adecuada, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también las de los equipos de rescate.

Es más, como te decíamos, la grabación de la llamada se ha convertido en un fenómeno viral, y ese debate que se ha producido en el estudio también era una realidad en redes sociales.

La mayoría de los usuarios han aplaudido la firmeza del responsable de emergencias, considerando su respuesta una lección necesaria ante tal imprudencia. Comentarios de apoyo al servicio de emergencias y críticas a la irresponsabilidad de los excursionistas han inundado las plataformas, donde el término "mayorinos" se ha popularizado para describir a adultos con comportamientos inmaduros.