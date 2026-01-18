Joaquín Fernández de Piérola Marín, presidente ejecutivo de Zerintia Healthtech: "Nuestra tecnología garantiza el envío de señal, incluso en situaciones donde la conectividad es prácticamente nula "

El presidente ejecutivo de Zerintia Healthtech, Joaquín Fernández de Piérola Marín, ha presentado las claves de la innovadora tecnología que está potenciando la colaboración clínica remota.

Durante su intervención en un programa especial de 'Lo que viene', desde el 5º Videoforo Internacional de Neumología en Madrid, ha explicado cómo la quinta generación de su plataforma de software permite a los profesionales sanitarios colaborar en tiempo real y de forma segura, sin importar dónde se encuentren.

La compañía se ha consolidado como un referente en el desarrollo de soluciones de salud digital, con un gran trabajo en innovación para que la medicina remota sea cada vez más accesible.

Su tecnología, como ha destacado el doctor Pérez Pallarés, "está cambiando la medicina", permitiendo dirigir intervenciones en otro continente o llegar a pacientes en zonas donde antes era impensable.

Una colaboración que ya es necesidad

En un contexto con pacientes cada vez más complejos y equipos médicos deslocalizados, la colaboración a distancia ya no es una opción, sino una "absolutamente necesaria", en palabras de Fernández de Piérola Marín.

La solución que propone Zerintia Healthtech es una plataforma que permite superar la colaboración asincrónica (no en tiempo real) para ofrecer una interacción fluida, segura y eficaz.

La clave es que "el conocimiento esté donde se necesita, independientemente de que haya presencia física", ha afirmado el presidente ejecutivo.

Para ello, la plataforma garantiza una comunicación bidireccional y codificada punto a punto, con todos los protocolos de seguridad necesarios para el entorno clínico.

No se trata de un simple streaming, sino de un espacio donde todos los especialistas pueden intervenir sobre el caso.

Tecnología transversal con IA

Una de las grandes ventajas de la plataforma, denominada 4RemotHealth, es su carácter "absolutamente transversal".

La solución no se enfoca en una marca de equipos concreta, sino que es capaz de aunar y transmitir en altísima calidad y sin latencia las señales de vídeo de toda la aparatología de un quirófano. Además, incorpora herramientas de realidad aumentada para que los colaboradores puedan pintar, señalar o grabar sobre las imágenes.

Una de las innovación más disruptivas es la traducción simultánea por inteligencia artificial.

Esta funcionalidad permite que los profesionales que colaboran en distintos idiomas puedan comunicarse sin barreras. "Permite estar hablando en tu idioma y que el receptor lo entienda en su idioma y viceversa", tanto por escrito como en audio, ha detallado Fernández de Piérola Marín.

Aplicaciones y conectividad extrema

En el campo de la neumología, las aplicaciones son múltiples.

Desde la colaboración en intervenciones en el quirófano, la asistencia remota en las UCIs o el seguimiento de pacientes en el ámbito domiciliario.

En este último caso, la tecnología ha logrado una "reducción de hasta un 70 % de las visitas a urgencias" en pacientes crónicos, mejorando su calidad de vida.

La conectividad, un punto crítico en la telemedicina, está resuelta gracias a un software que adapta de forma dinámica la calidad de la transmisión al ancho de banda disponible.

La recién lanzada quinta generación de la plataforma, desarrollada con tecnología 100 % española, va un paso más allá.

Permite ajustar manualmente los frames por segundo y la calidad de imagen, "lo que permite reducir hasta 20 veces la necesidad de ancho de banda".

Fernández de Piérola Marín, presidente ejecutivo de Zerintia Healthtech ha concluido demostrando la robustez de su sistema, que habitualmente funciona con una conexión estándar de 5 o 6 megas.

Como prueba, ha mencionado una transmisión de imágenes realizada con éxito desde una fragata del ejército español en situación extrema con solo 100 Ks de ancho de banda, una conectividad prácticamente nula.