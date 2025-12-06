Carlos Lentisco, experto en conducción remota: "La tecnología para que un camionero conduzca desde su casa está más cerca de lo que parece"

El investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carlos Lentisco, ha explicado en el programa 'Lo que viene' de COPE con José Ángel Cuadrado una de las tecnologías que está llamada a cambiar las redes del futuro: el network slicing. Lentisco describe esta innovación, propia de las redes 5G y que será determinante en las 6G, con una sencilla analogía: permite a un operador de telecomunicaciones tratar su red como una barra de chorizo o de salchichón, es decir, 'trocearla'. Gracias a esto, es posible dar a los proveedores de servicios, como Netflix o aplicaciones de conducción remota, una rebanada para ellos para que su servicio funcione con la calidad de comunicaciones necesaria.

Una red prioritaria para servicios críticos

A nivel práctico para los ciudadanos, esta tecnología tendrá un impacto directo en los servicios prioritarios. Lentisco ha señalado que los pilotos de demostración se centran en aplicaciones que necesitan que la información llegue a tiempo, que se entregue y no se pierda por el camino. De esta forma, se puede ofrecer una 'rebanada' de la red específica para los servicios críticos de emergencias y la telemedicina, garantizando que funcionarán como tienen que funcionar con todas sus prestaciones.

Carlos Lentisco, experto en conectividad, sobre la conducción remota para los camioneros

Más seguridad y un despliegue incipiente

Otra de las grandes ventajas del network slicing es la seguridad. Al funcionar como rodajas que aíslan el tráfico entre unas y otras, se consigue una mayor protección. "Lo que pasa en una rodaja está aislado de lo que pasa en las otras", ha afirmado el investigador. Esto significa que si un atacante intenta realizar una acción maliciosa en una de las 'slices', "el impacto que puede tener ese ataque no se va a propagar al resto", lo cual es “una buena noticia para todos”.

Aunque los operadores están limitados en el número de slices que pueden definir, la tecnología ya está penetrando en el mercado. Lentisco ha mencionado que existen despliegues comerciales como el de Vodafone en Alemania y ha asegurado que “el trabajo que se está haciendo en España es muy bueno”, por lo que el país estará “muy bien situado” en el futuro frente a sus competidores.

Futuro: 6G, satélites y conducción remota

De cara al futuro, esta tecnología será clave para las redes 6G, que buscan la “ubicuidad en la información”. Para ello, será “totalmente necesaria” la convergencia entre las redes satelitales y las redes móviles. Esto permitirá llevar la comunicación a zonas remotas o lugares con infraestructuras de comunicación dañadas, como ocurrió hace un año con la DANA que “arrastró todo lo que se le ponía por delante”.

El investigador ha revelado que su equipo ya estudia cómo desplegar redes de forma ágil en estas zonas, por ejemplo, utilizando drones para extender la cobertura donde antes no la había. "Puedes operar un dron, llevarlo a distancia de forma remota a algún sitio, y ahí ofreces una comunicación donde antes no la había", ha explicado Lentisco.

Finalmente, el experto ha abordado el futuro de la conducción autónoma y remota, situando el año 2030 como un objetivo para su extensión. Ha diferenciado entre la conducción autónoma, donde el coche se guía por inteligencia artificial, y la conducción remota, con un conductor humano a distancia. Empresas como Tesla ya trabajan en entrelazar ambos mundos para que una persona pueda tomar el control cuando “la máquina no puede tomar una decisión todavía”.

Este avance tendría un gran impacto en profesiones como la de los transportistas. Para un camionero, la posibilidad de conducir desde casa o una oficina es una realidad que mejoraría la conciliación familiar. "Poder trabajar de una forma más cómoda desde una oficina es algo que los camioneros no pueden imaginar todavía, pero que en realidad está más cerca de lo que pudiera parecer", ha concluido el experto.