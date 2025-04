Vende kits de emergencia y, tras el anuncio de la Comisión Europea, llega a una conclusión con la que muchos no cuentan: cada vez más

Hace un mes, la Comisión Europea publicó un plan para que los ciudadanos de la Unión estén preparados ante posibles crisis. Entre las recomendaciones, destaca la creación de un kit de emergencia doméstico que permita subsistir durante 72 horas: agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y otros básicos. La medida responde, según explicó Bruselas, a escenarios como catástrofes naturales, apagones o incluso amenazas geopolíticas, como una posible agresión rusa a algún Estado miembro.

En España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por este asunto y los resultados sorprendieron: el 70% de los encuestados afirma que su hogar está preparado para resistir tres días sin ayuda externa, y un 80% asegura tener ya todos —o casi todos— los elementos que compondrían ese kit.

Europa Press Bandera de la Unión Europea en Bruselas

Sin embargo, no todos lo ven tan claro. En el programa La Tarde, Alfredo Mateos, propietario de la tienda especializada Armisoft y veterano de las Fuerzas Especiales de la Legión Española, puso en duda que ese 80% esté realmente preparado. “En principio yo no creo que vaya a ocurrir nada, eso para empezar. Segundo, preparados… yo creo que sí. Si a alguno nos falta algo, nosotros en España, gracias a Dios, somos muy solidarios. Si a alguno nos falta algo, evidentemente no va a pasar absolutamente nada si no tengo una vela, o me falta agua, pienso”, comentó.

Supervivenvia vs. emergencia

Mateos explicó que los kits que él vende no están pensados para un escenario como el que plantea la Comisión Europea. “Son más para lo que hablamos, más para el campo, para la aventura. Si te pasa algo y estás por ahí y te pierdes, o cosas así. Si se te rompe un hueso, te ha torcido un tobillo, o cualquier cosilla de estas. Que te pilla una tormenta. Pero no para lo que estamos hablando, no para lo que dice la Unión Europea”, dijo.

Para él, hay una confusión generalizada entre dos conceptos diferentes: “El kit de supervivencia, la palabra lo dice, es que si yo necesito sobrevivir en una situación drástica —montañismo, senderismo, pérdida, sin cobertura—. ¿Emergencia? Pues eso, pues casa: una radio, un hornillo, algo para cocinar”. En su opinión, lo que propone la UE tiene más que ver con estrategia política que con una necesidad real: “Mi humilde opinión… yo pienso que eso es una estrategia. Porque ellos quieren, por lo que sea, rearmarse, o lo que sea, y le vamos a meter miedo a la población. Vamos a decirles que tal, y así nosotros, la gente no protesta, y vamos a gastarnos el dinero en lo que nos parece bien”.

Aventura en la montaña

Kits personalizables para quien quiera estar listo

A pesar de la confusión general, los productos que ofrece su tienda pueden adaptarse a diferentes situaciones. “Hay varios kits de varios tamaños. Aparte de eso, puedes añadirle más cosillas. Ya te digo que a lo mejor el básico viene una caja estanca con útiles de pesca, brújula, un espejo para hacer señales, una linterna, una navaja… y luego le puedes añadir más cosillas: una pequeña tienda de emergencia, luces químicas, muchas más cosas, evidentemente”.

Y aunque Mateos sigue creyendo que no es necesario entrar en pánico, también lanza un aviso: “Hay que concienciar a la gente de eso, de que puede pasar. Nunca pasa nada… hasta que pasa”.

Así, mientras Europa refuerza su cultura de defensa y prevención, y los datos del CIS reflejan un aparente optimismo ciudadano, en tiendas como la de Alfredo se percibe una mezcla de curiosidad, inquietud y, cada vez más, preparación. Aunque no sea con miedo… al menos por si acaso.