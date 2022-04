"Es una verdadera locura": los trucos que debes seguir en el mercado para sobrevivir a la inflación

Este miércoles hemos conocido el dato adelantado del IPC del mes de marzo y la cifra es realmente alarmante. El Índice de Precios de Consumo se habría disparado hasta el 9,8%, registrando la mayor cifra desde el año 1985, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos adelantados reflejan que este significativo aumento se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, sobre todo de la electricidad, los carburantes y combustibles, y los alimentos y bebidas no alcohólicas. La realidad es que los alimentos se han encarecido un 8% durante el mes de marzo. El aceite de oliva ha subido un 35%, la pasta un 25%, la harina más de un 12% y la leche un 10%.

La copresentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros se ha desplazado hasta el 'Mercado Maravillas', el más grande de Madrid y uno de los más grandes de Europa, para conocer junto a Estefanía González, portavoz del comparador kelisto.es, algunos trucos para ahorrar en la cesta de la compra ahora que los precios se han encarecido.

Trucos para ahorrar en la cesta de la compra

Estefanía González se ha referido, en primer lugar, al precio de la carne. Ha recomendado olvidarnos, por ahora, de la carne de cordero o ternera, y comenzar a fijaros en la de cerdo porque "es la que menos ha subido de precio", si la comparamos con otro tipo de carnes.

Con respecto a los productos básicos como el aceite de oliva, la pasta, la harina o la leche, la mejor solución es comparar los precios. Si por otro lado nos acercamos a la frutería, González recomiendo buscar "fruta de temporada, que normalmente hay más oferta en el mercado y el precio es inferior y vamos a comprarla de una calidad superior".





Tampoco hay que olvidar el el pescado, un producto que normalmente tiene un precio más elevado. Para comprar pescado recomienda dos cosas: por un lado, replantearnos la posibilidad de comprar pescado congelado, "que menos ha subido". Si lo queremos fresco, al igual que la fruta, intentar que sea de temporada, aunque también deberemos dejarnos recomendar por las personas que nos atienden.

No obstante y fuera de lo que podamos hacer en el supermercado, hay otros trucos que podemos aplicar para ahorrar. En primer lugar, no freír demasiado. Si queremos gastar menos dinero en aceite, deberemos intentar cocer, usar el horno o incluso pasar los productos a la plancha. No obstante, el aumento de la electricidad también podría afectarnos en la factura de la luz a la hora de usar el horno. Es por ello que se recomienda "asar cantidades de alimento importantes y luego congelarlo".





Por otro lado, González recomienda planificarse. "Abrir la despensa y nevera, ver qué tenemos y evitar comprar cosas que no necesitemos", ha asegurado. "Hacer menús semanales y que la compra sea pormenorizada", ha dicho. Por otro lado, un truco es también "fijarse en las etiquetas" para ver el precio al que vamos a pagar un producto contiene la misma cantidad en el envase.

En último lugar, la portavoz del comparador ha hablado de fijarse en la fecha de caducidad. Hay muchos establecimientos que optan por bajar el precio de un producto cuando está cerca de caducar. De hacerlo, tenemos que tener la certeza de que lo vamos a consumir con prontitud.