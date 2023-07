'Twin', el proyecto de acompañamiento entre pacientes de cáncer de mama desde la experiencia personal

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres. El año pasado, se contabilizaron más de 34.000 casos y, aunque la tendencia de padecerlo es ascendente, también aumenta la esperanza de supervivencia si se detecta en estadio I. Sin embargo, hay una dimensión de esta enfermedad que merece atención, y es la psicológica. Las consecuencias de los tratamientos, a menudo, mellan el ánimo de las pacientes. Es por esto por lo que el Instituto Oncológico de Barcelona ha creado un proyecto para apoyar a las personas que lo están pasando.

"Gemelas oncológicas"

El programa'Twin' lleva en funcionamiento algo más de mes y medio, trabajando con más de 60 parejas. Esta idea consiste en poner en contacto a mujeres que ya han superado la enfermedad con otras que la están sufriendo. De esta manera, estas "gemelas oncológicas" pueden expresar todas sus preocupaciones.

Una de las creadoras, Mónica Arenas, que es enfermera, nos explicaba cómo funcionaba. Ha contado que "la idea surge de las pacientes. Al final, nos comentaban si era posible encontrar a alguien con quien hablar, comentar las dudas que en el día a día surgen y que una enfermera o médico no pueden resolver".

"Un paciente con las mismas características"

Como relataba, en ocasiones hay temas que no son fáciles de contar a la gente cercana, por su delicadeza o por la propia personalidad. Por proteger a los seres más queridos y no preocuparlos, prefieren no hablar del tema. También aparecen dudas o situaciones a las que hay que enfrentarse que solo alguien que lo haya experimentado puede responder. Arenas apuntaba que ese hueco "solo lo podía ocupar un paciente de las mismas características".

Junto a esta enfermera, una participante del proyecto ha relatado su experiencia. Mª Ángeles Godó se vio afectada en dos ocasiones por el cáncer de mama, una primera vez en 2017, en la que solo recibió radio, y una segunda en 2020, con tratamiento de quimioterapia. Fue en esta última ocasión en la que le propusieron participar. Detallaba que la labor de su "gemela", Carmen, era escuchar y acompañarla. Las preguntas que le hacía "al principio son del pelo, porque sabes que se va a caer; o el tema de las uñas. Luego vas preguntando más en la parte personal". Igualmente, agradecía que fuese una persona de su edad y madre, como ella.

Aunque la idea inicial era que este acompañamiento fuese físico, tanto al acercarse a los tratamientos como en la esfera más personal, a Mª Ángeles le tocó acudir sola por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, siempre estaba en contacto con Carmen a través de WhatsApp y por videollamada.

"Acompañada de la parte humana"

Mónica Arenas ha manifestado que, para las enfermeras, es muy gratificante por de ver que el resultado "tiene sentido y sirve para seguir avanzando". Además, apuntaba que, igual que se avanza en la investigación y en los tratamientos, se debe tener en cuenta la calidad de los cuidados. "La oncología tiene que ir acompañada de la parte humana", concluía.