La razón por la que podrías ser resistente a los antibióticos y no saberlo: así puedes identificarlo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una alerta sobre el uso excesivo de antibióticos durante la pandemia, señalando que el 75% de los pacientes hospitalizados los recibieron, aunque solo el 8% los necesitaban realmente. Para abordar este tema, Pilar Cisneros ha hablado en el programa de 'La Tarde' con Rafael Bengoa, asesor internacional en sistemas sanitarios.

Bengoa explica que esta alerta se basa en un estudio de tres años que analizó a 450.000 pacientes en 65 países diferentes. Advierte que el abuso de antibióticos contribuye a la resistencia bacteriana, y a una preocupación previa a la pandemia: "En 2019 hubo unas cinco millones de muertes asociadas a la resistencia antibiótica". Según el experto, esta sobreprescripción se debió en parte a la incertidumbre inicial y a la presión por tratar el COVID-19, incluso en casos donde las infecciones eran virales y no bacterianas.





El principal problema reside en que los síntomas de infecciones virales y bacterianas pueden ser similares, lo que lleva a la prescripción innecesaria de antibióticos: "En algunos casos podía estar justificado y, además, por la situación tan particular que ha habido, yo creo que uno tiene que intentar utilizar todos los medios en esas personas que ya estaban en un momento de neumonía bilateral muy, muy grave", explica Bengoa. Sin embargo, insiste en que es crucial educar a la población sobre la ineficacia de los antibióticos contra los virus y fomentar un uso adecuado de los mismos.

"A los virus no les hace absolutamente nada un antibiótico"

Por otro lado, se siguen prescribiendo antibióticos cuando se trata de un virus, cuando se sabe que determinados procesos son víricos y no bacterianos. Según Bengoa, "muchas veces, la gente se impacienta y exige un antibiótico porque se ha introducido en la psique de todo el mundo que un antibiótico sirve en cualquiera. Y no es así, porque es muy importante repetir que a los virus no les hace absolutamente nada un antibiótico". Además, agrega que "hace falta diagnosticar bien y no exigir una prescripción antibiótica cuando no es necesario".





La resistencia a los antibióticos es un problema creciente, con predicciones de un aumento del doble para 2030. Para abordar esta crisis, se están explorando dos enfoques principales: el desarrollo de nuevos antibióticos y la desactivación de proteínas que confieren resistencia a las bacterias existentes. Estas estrategias podrían ofrecer soluciones a largo plazo, pero mientras tanto, Bengoa concluye que "es crucial reducir la prescripción innecesaria de antibióticos y promover una comprensión más clara entre la población sobre su uso adecuado".