La idea de una enfermera de Barcelona que cambió la forma en la que Elena sufrió el cáncer de mama

Hace poco más de un año a Elena Sacristán le diagnosticaron cáncer de mama. Una noticia que nunca viene bien, pero es que justo en ese momento Elena acababa de ser mamá hacía unos meses y toda esa incertidumbre produce vértigo. Al poco tiempo empezó sus sesiones de quimioterapia en el Instituto Oncológico de Barcelona. Y, allí, la idea de una enfermera cambió drásticamente la forma en la que sufriría el cáncer en las semanas siguientes.

Elena quería encarar de la mejor forma posible su enfermedad y en una de esas primeras sesiones de quimio Marisa, la enfermera de su hospital, le ofreció formar parte del programa TWIN, y ella aceptó. Pero, ¿qué es esto?









La idea de Marisa que cambió la vida de Elena



Se trata de una especie de Tinder para mujeres con cáncer de mama. Es decir, el hospital pone en contacto a una persona que esté pasando por un cáncer de mama con otra que ya lo ha superado para que entre ellas se forje un vínculo de intimidad y apoyo mutuo. La propia Elena lo explicaba este jueves en los micrófonos de La Linterna: “Tengo un bebe de 16 meses y ella lo había padecido cuando sus hijos eran pequeños también. Me pareció bastante interesante tener un apoyo más que no fuera un psicólogo, sino alguien en quien te pudieras respaldar, no sólo a nivel emocional, sino también a nivel de experiencia”.

La clave está en emparejar a dos personas que sean afines y tengan cosas en común para que compartan experiencias vitales similares más allá de la propia enfermedad. Por ejemplo, se tiene en cuenta la edad, el nivel académico, la maternidad. Elena ha congeniado perfectamente con su 'coach' y, de ahí, del apoyo, ha surgido una bonita relación de amistad.

“El tener la figura de Marisa apoyándome al surgirte dudas y al transitar emociones te da ese apoyo y te genera más confianza. Es un espejo. En muchas ocasiones he cogido el teléfono, la he llamado y le he dicho “mira, me siento de esta manera”. Al final de la conversación me genera seguridad porque, si ella está aquí y ha pasado por todo esto, pues objetivizas”, explica en COPE Elena.

Un proyecto con más de 4 años



Este proyecto que nació en el año 2019 ha ayudado a cientos de mujeres. Para Elena resulta reparador porque aunque ella tiene la suerte de tener el apoyo y la ayuda de su familia y amigos y su implicación es enorme, hay pequeños detalles o vivencias que no pueden compartir. Porque ellos no han vivido esta enfermedad en sus propias carnes.

“Yo tengo mi círculo de familia y amigos que me apoyan, están muy volcados. Y esta figura de la Twin hace un seguimiento contigo, si tienes preguntas a nivel físico como, por ejemplo, raparte el pelo. Son cosas que esta persona ya ha pasado y sabe cómo te sientes”, confiesa Elena.

A ella este programa le ha tranquilizado y le ha dado fuerzas para poder afrontar de mejor forma sus tratamientos. Desde fuera muchas veces solo pensamos en la parte médica pero la emocional, la sentimental es igual de importante. Porque todo esto influye mucho más de lo que crees en la forma en que se asimilan los tratamientos. A Elena lo que mejor le ha venido ha sido poder compartir con esta otra madre, sus vivencias y sentimientos a la hora de compaginar las tandas de quimio con la crianza de sus hijos. Para ella esto ha sido un bálsamo reparador.

“A mi me da mucha culpabilidad las sesiones después de la quimioterapia no poder estar con mi hijo porque no encontraba físicamente bien, y esta persona me hacía bajar los pies a la tierra, que era algo que tenía que transitar y estar bien para cuidar a mi hijo”.





Marisa, la 'celestina' de Elena



Mira, para que este programa funcione y realmente las parejas puedan hacer ese MATCH, osea que se puedan entender y sean compatibles casi al 100%, detrás hay una labor importantísima de un grupo de siete enfermeras que siempre están dispuestas a velar por el bienestar de sus pacientes. Una de ellas es Marisa, la “celestina” de Elena.Y su mérito -junto al de sus compañeras- es enorme, aunque este proyecto tan bonito surgió entre las propias pacientes:

“Surge del corazón, es para ayudar un poco más a nuestras pacientes, y hemos encontrado una figura que surge de las propias pacientes. Una paciente que entraba en tratamiento nos preguntaba por alguien que ya hubiese pasado por esto. Y las que terminaban el tratamiento nos decían que querían ayudar a alguien”

De las enfermeras depende el éxito o el fracaso de este proyecto. Son las que según las características eligen a las parejas y las ponen en contacto. Pero, también, les forman para que la relación entre las dos TWINS salga bien y cumpla el objetivo: Servir de apoyo, de ayuda... “Las pacientes voluntarias, que les llamamos 'coach' las formamos para saber dónde está la línea entre la parte médica y lo demás que lo puedan disfrutar porque la ayuda es muy satisfactoria”, explica la propia Marisa en La Linterna a Ángel Expósito.

Además uno de los objetivos de este proyecto es ver hasta qué punto el acompañamiento emocional y psicológico tiene un impacto positivo en el efecto que tienen sobre ellas los tratamientos: “Los resultados fueron satisfactorios porque en uno de los puntos importantes vimos que la mucositis y el dolor, aunque tuvieran unos grados altos, la vivencia bajaba enormemente, había una diferencia estadística significativa”.

El 79% de mujeres con cáncer de mama que han participado este Programa TWIN del Instituto Oncológico de Barcelona ha reducido sus niveles de ansiedad y ha eliminado casi -al completo- su miedo para afrontar la enfermedad. El entusiasmo sube y la motivación para seguir adelante, también, gracias a ese apoyo humano entre mujeres que han vivido una situación similar y han tenido que enfrentarse en un momento de sus vidas al cáncer. Por eso, no quieren que este proyecto se quede aquí.