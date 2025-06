El truco en tu móvil para evitar pasar tiempo en las redes sociales y engancharte: con solo un clic y útil para los más pequeños

Para un momento y haz un ejercicio de memoria: ¿cómo fue tu adolescencia y tu juventud? Y no hablamos solo de las amistades que hacías o dejabas de hacer, sino de cómo matabas el tiempo y qué tipo de ocio era al que te apuntabas.

Probablemente, nos digas que la adolescencia y juventud que tuviste fuera más fácil y feliz que la que tienen los jóvenes actuales, y que tus planes solían ser más sencillos. Puede que te divirtiese ir a casa de tus amigos a no hacer nada más que charlar, o leer y salir a la calle cuando podías.

Seguro que no te ha dado nada de envidia que los jóvenes actuales maten su tiempo libre con las redes sociales, que tan enganchados les tienen a ellos y también a los más mayores.

Y es que las redes sociales tienen un poder de adicción tremendo que, cuando te quieres dar cuenta, has pasado horas enteras sin haber sacado ninguna conclusión en claro.

De hecho, son realmente peligrosas, porque de verdad pueden convertirse en toda una adicción de la que después es difícil desengancharse, y, además, acarrea problemas psicológicos que pueden ser complicados para los más jóvenes.

Por eso, hoy en 'La Tarde' nos preguntamos si sería mejor o no vivir en un mundo sin redes sociales y eso, además, se lo preguntamos a los más jóvenes.

Los complejos y las inseguridades

Lorena tiene 20 años, es una joven de Madrid, y le explicaba a Pilar García Muñiz cómo las redes sociales le llegan a saturar. Y es que, como explicaba, en un mundo en el que todo es perfecto, como lo son las redes, te sientes miserable por no serlo.

“Me gustaría un mundo sin redes sociales, me ha dado inseguridad y complejos, y he crecido con poca naturalidad en este mundo” comentaba en 'La Tarde'.

Ella se define como una joven muy “natural” y dice que, precisamente, el uso de las redes sociales le obliga a no serlo. “Soy incapaz de posar, pero la gente lo hace, se pone filtros...Todo es bonito y yo me veo y no soy para nada así” decía.

A Paula, de tan solo 19 años, le pasa algo parecido. Y es que ella cuenta que el uso de las redes sociales hace que se compare inconscientemente con todo el mundo.

“Me hubiera gustado un mundo sin redes sociales, sobre todo en la adolescencia. Te cuesta y te comparas con los demás y lo hace todo más complicado, te fuerzas para intentar encajar” decía.

Contaba en 'La Tarde' que, antes de usarlas, es necesario saber que cada persona es diferente y que no todo lo que sale en las redes es real.

El truco para no engancharte a las redes sociales

Ana tiene 21 años, es también de Madrid, y era la nota discordante del grupo de hoy. Y es que, como ella misma comentaba, las redes sociales le encantan y le entretienen, "no me ha supuesto ningún problema. Me han sabido mis padres controlar las redes".

Eso sí, ella cree que no es bueno tener un acceso muy temprano a las mismas, porque surgen las inseguridades y el malestar antes de tiempo. Por eso, ella se ve no dando un teléfono móvil a sus hijos hasta que sean muy mayores.

“Le daría el teléfono más tarde que a mí, a mí me lo dieron con 12 años, tendría que estar haciendo otras cosas y no tanto tiempo con el teléfono” decía.

Y es que igual que sus compañeras, dice que es importante dosificar su uso. Por eso, compartían el truco que ponen en su móvil para evitar pasar demasiado tiempo al teléfono.

Se trata de entrar a cada red social, ir a ajustes y poner una alarma que avise de que debes cerrar la aplicación según el tiempo que quieras que transcurra. A partir de ahí, la aplicación se cierra sola.