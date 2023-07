"El tiempo es relativo": así el estudio que demuestra que el tiempo corría más lento después del Big Bang

Si nos trasladásemos al primer año de edad del universo, justo después del Big Bang, el tiempo corría cinco veces más lento. Esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de astrónomos de la Universidad de Sídney, algo que ya predijo Albert Einstein en su momento cuando afirmó que “el tiempo es relativo”.

Esta afirmación tan confusa la ha explicado el divulgador científico y colaborador de 'La Tarde', Jorge Alcalde, quien ha confirmado que esta es “una de las teorías más complejas que ha formulado el ser humano”.

“El tiempo medido con un reloj que esté en mi muñeca mide el tiempo de una manera diferente a como lo haría si lo metiésemos en un cohete espacial a grandes velocidades”. Esto es de esta manera por un efecto parecido al que se produce cuando escuchamos una ambulancia pasar, porque las ondas de sonido están a una distancia distinta de nosotros y el tiempo que pasa entre la emisión y la recepción del sonido va cambiando, pero este efecto solo lo notamos desde fuera, porque el conductor de la ambulancia lo escucha siempre de la misma manera.

Esto es lo mismo que ocurre con el tiempo. “En estático el tiempo no cambia, pero el tiempo medido a una gran velocidad y a una distancia muy grande es diferente, corre más lento. Pero más lento para nosotros y para nuestra percepción", ha explicado Alcalde

Los relojes que se utilizan para medir estas diferencias temporales son quásares, que son enormes estructuras cósmicas que están a miles de millones de años luz de la tierra. “Galaxias que están siendo devoradas por un agujero negro supermasivo y que son relojes exactos de como transcurre el tiempo en diferentes momentos de la historia del cosmos”, ha asegurado.

Estudiando los quásares han descubierto que desde nuestro punto de vista el tiempo justo después del Big Bang corría un poco más lento de lo que corre ahora.





Ni el tiempo ni el espacio son absolutos

Miguel Mas Hesse es director del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología CSIC-INTA y ha explicado que “el tiempo no es absoluto. Lo es para nosotros que estamos en la tierra, donde las velocidades son lentas, pero si nos vamos a velocidades más altas, el tiempo parece que corre más despacio”, ha explicado Mas Hesse.

“Una de las gracias que tiene la ciencia contemporánea es que se aleja mucho del sentido común”, bromeaba el experto para explicar que el tiempo y el espacio no son dos conceptos absolutos, poniendo el ejemplo de que los satélites que rodean la tierra “están más lejos que nosotros y por ese motivo los relojes se adelantan unos 40 microsegundos al día, algo que nosotros no notamos, pero que si el GPS no lo corrige deja de funcionar”.

Esto es algo parecido a lo que observamos en la película Interestelar, en palabras de del astrofísico, en la que el protagonista viaja a un planeta que se encuentra cerca de un agujero negro masivo donde el tiempo discurre más lento que en la Tierra. Esto se debe a que “cerca de un objeto masivo el tiempo es más lento no solo por la velocidad, sino también por la propia presencia de la masa. Si tú estás cerca de estos, notas el tiempo de la misma manera, pero por ejemplo en la tierra el tiempo habría corrido mucho más rápido”.