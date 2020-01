El testimonio de un entrenador de baloncesto que 'se jubila' por el ambiente 'infernal' de las canchas

Sergio Balaguer está cansado de una de las actividades que más le ha apasionado desde pequeño: el baloncesto. Tiene 24 años pero ha decidido retirarse como entrenador de baloncesto de base. Y es que este fin de semana vivió uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Sergio participaba en un torneo de baloncesto 3x3 que organiza su club. Una modalidad más dinámica del basket con tres jugadores por equipo, menos tiempo de posesión y que gana el primer equipo que llega a 21 puntos.

En uno de los partidos, a un niño le hicieron falta y cayó al suelo. Los entrenadores y árbitros fueron a atenderlo. Pero upadre protestó airadamente y le dio a Sergio un manotazo. Después le golpeó un hombro. Para Sergio, fue demasiado. El joven lleva viendo desde hace años cómo en los partidos de baloncesto de los más pequeños el ambiente es "infernal". Y culpa directamente a los padres "que sólo quieren ganar y para ello se valen de todo tipo de artimañas". "Piden faltas, presionan a la mesa de árbitros, reclaman pasos, dan instrucciones a entrenadores... Y todo con equipos de niños de 5 a 12 años".

En un hilo de Twitter que se ha hecho viral, Sergio recoge perfectamente sus sensaciones. "Un día de alegría se tornó en pesadilla. Me fui humillado y triste. Este no es el ambiente del baloncesto que yo viví de pequeño", ha escrito.

Me llamo Sergio. Tengo 24 años y llevo desde los 6 vinculado al mundo del baloncesto, primero como jugador y posteriormente como entrenador. Y ayer sufrí uno de los episodios más vergonzosos de mi vida en un 3x3 que organizaba mi club.



Hilo⏬ — Sergio Balaguer (@NaturalSerge) January 5, 2020

En una entrevista en "La Tarde" de COPE, el joven se ha reafirmado en su decisión de dejar de entrar. confirmación de un hecho. "El baloncesto ha sido mi pasión. No destaqué como jugador pero la pasión de entrenador se tiene y siempre me ha fascinado enseñar. Pero paso más tiempo explicando a padres que el baloncesto es de los niños y no de los adultos. Y los niños tienen que aprender y divertirse. No es el deporte que yo conocí", ha dicho muy triste.

Sergio cree que los padres protestan y gritan sin ni siquiera conocer bien las reglas del baloncesto y sólo quieren que su hijo destaque. "Los padres y madres consideran que su niño debe ser el líder y que sin ellos no puede ganar el equipo. El hecho de que sea en mi deporte me duele especialmente", ha dicho.

Sergio sólo espera que los niños a los que ha entrenado transmitan los valores que él les ha enseñado cuando estén en la cancha y en un futuro si entrenan a algún equipo. Para él, la bocina ya ha sonado y es momento de retirarse a los vestuarios.