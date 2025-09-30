¿Te vas a sacar el carnet de conducir? Esto te interesa: la DGT anuncia las nuevas señales

Si te vas a sacar el carnet de conducir esto te interesa: Estas son las nuevas señales

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado cambios significativos en el examen teórico para la obtención del permiso de conducir en España.

Estas modificaciones, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2025, buscan adaptar la formación de los conductores a las nuevas realidades de la movilidad y mejorar la seguridad vial.

A partir del 1 de octubre, el examen teórico incorporará preguntas relacionadas con las señales de tráfico renovadas.

Inclusión de nuevas señales de tráfico

Esta actualización responde a la reforma del Reglamento General de Circulación, que entró en vigor el 1 de julio de 2025 y supuso la primera revisión de las señales desde 2003.

El nuevo catálogo introduce señales que reflejan los cambios en la movilidad urbana y las necesidades actuales: desde advertencias sobre el paso de bicicletas o patinetes, hasta la señalización de carriles exclusivos para vehículos con más de dos ocupantes, advertencias específicas para la protección de personas mayores y la identificación de puntos de recarga o suministro de combustibles verdes, en línea con el aumento de vehículos con etiqueta eco.

Ayuntamiento de Calatayud Examen de conducir telemático

Mirando hacia el futuro, la DGT prevé introducir una segunda gran modificación en el examen teórico durante el primer semestre de 2026: la incorporación de vídeos con situaciones reales de riesgo en carretera. Toda una nueva novedad que hace que los aspirantes lleguen a tener más conciencia acerca de más situaciones.

Introducción de vídeos de situaciones reales de riesgo

El objetivo de esta medida es evaluar la capacidad de los aspirantes para identificar y anticipar peligros al volante, complementando las tradicionales preguntas tipo test. El sistema seguirá siendo el mismo, una sola respuesta correcta, el resto están mal.

Esta iniciativa sigue el ejemplo de países como el Reino Unido, donde la inclusión de vídeos en el examen teórico ha contribuido a reducir la siniestralidad entre los conductores jóvenes.

Reacciones y preparativos ante los cambios

El anuncio de estos cambios ha generado inquietud entre quienes actualmente se preparan para obtener el carnet de conducir.

La perspectiva de una modalidad de examen más exigente ha llevado a muchos alumnos a adelantar la fecha de su prueba teórica. Las autoescuelas, por su parte, han intensificado la actualización de sus materiales y la preparación de los estudiantes para afrontar con éxito las nuevas exigencias.