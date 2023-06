El sencillo método para reducir las posibilidades de sufrir diabetes: la clave está en el orden de la comida

No es ninguna novedad que los horarios para comer en España son más tardíos que en el resto de Europa. Se ve el claro caso de países nórdicos como Noruega, Finlandia o Gran Bretaña, donde almuerzan a las 12, o el caso de Italia o Portugal, donde lo hacen a la 1. En nuestro país se suele hacer sobre las 2 o dependiendo de algunos casos puede llegar a las 4.

Mismo efecto vemos en la cena donde la mayoría de los países europeos cenan sobre las 8 y nuestra hora rondaría las 10 de la noche. Según estudios, alimentarse a horas tardías y no mantener horarios regulares altera el reloj biológico. Otro factor que influye es el orden en el que ingeriremos los alimentos, algo que estudia la crononutrición.

Alfredo Fernández, profesor de nutrición en la Universidad del País Vasco, ha explicado este concepto y cómo influyen los horarios a la hora de alimentarse adecuadamente: "Nuestro organismo está preparado para estímulos cíclicos, tiene que haber una sincronización entre el cerebro y los diferentes órganos y esa sincronización es la que hace que respondamos mejor o peor".

Aun así, ha comentado que no se ven grandes diferencias en temas de obesidad entre los países que comen a horas tempranas y tardías. La tasa de obesidad de Noruega está en un 20% y la de nuestro país no pasa del 22%, por lo que ha reconocido que no está claro que comer tan tarde o tan pronto tenga incidencia.

La crononutrición es una disciplina que explica la relación entre nuestros ritmos circadianos y la hora a la que ingerimos. El experto ha afirmado que este factor es algo a tener en cuenta y ha comentado un hábito que se hace de manera errónea en España: "No podemos cenar tarde y acto seguido irnos a dormir, eso está mal, debemos esperar".

El especialista ha comentado también un estudio realizado en México, donde los científicos veían que modificando el orden de la ingesta de alimentos se veía un impacto más atenuado, por ejemplo, en la glucosa en el plasma, que podía dar lugar a diabetes. Sobre este estudio, el profesor ha advertido que "no se puede generalizar".

Además, ha comentado que en España ya se hace en tratamientos de perdida de peso, donde se recomienda que una hora antes de la comida se coma 1 manzana y un vaso de agua. Alfredo Fernández ha asegurado que esto logra saciarte y se reduce la ingesta, para así controlar la curva de la glucosa y es más saludable.

Hábitos que debemos eliminar

El experto ante tanta duda siempre aconseja 3 pasos que se deben seguir a la hora de comer. Debemos ingerir primero los alimentos sanos y con más nutrientes y luego los que más afecten a una buena dieta. El segundo paso que debemos seguir es el de aguantar mínimo una hora entre la cena y el descanso, y para finalizar seguir una dieta equilibrada que contenga mucha fibra.