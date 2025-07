Paula Ordovás pone voz al silencio de su infancia: “Mis gritos me salvaron”

Paula Ordovás, referente en redes sociales y empresaria de éxito, ha compartido en una intensa entrevista en “Herrera en COPE” los episodios más duros de su vida, relatados en su libro “La chica de los ojos marrones”. Ordovás ha confesado que durante años vivió bajo la obsesión de la perfección, lo que la llevó a extremos físicos y emocionales: “Dormía tres horas al día. Llevé mi cuerpo a su límite. Tanto que en 2018 perdí mi ciclo menstrual. Cinco años sin ciclo menstrual. Y este es el principio, aquí empieza todo”.

La influencer ha reconocido a Alberto Herrera que no fue consciente de la gravedad de su situación hasta que cayó en depresión: “Lo normalicé. Me hacía analíticas y todos los parámetros estaban medianamente bien, excepto el cortisol. Me decían que para recuperar mi periodo debía dejar de hacer deporte y comer más, pero ninguna opción era válida para mí. Así que seguí sobreviviendo”.

Durante la conversación, Ordovás ha retalado el origen de su sufrimiento: “Sufrí abuso sexual en mi infancia de los 4 a los 6 años. Prácticamente de forma semanal. En mi casa se normalizó y yo lo normalicé durante toda mi vida”. Explicó cómo la creatividad y el dibujo fueron su refugio, y cómo llegó a inventar historias para proteger a su hermano pequeño del lugar donde ella era agredida: “Me inventé una familia de osos para asustarle y que no fuese al lugar donde a mí me sucedían las cosas. Era la única forma de salvarle”.

Paula Ordovás, en Herrera en COPE

Ordovás ha contado el proceso de reconstrucción de su memoria y personalidad a través de la terapia: “Gracias a tres años de terapia con Marian Rojas Estapé, pude recordar absolutamente todo. Quería saber exactamente qué pasó. Los gritos me salvaron de la penetración. El ordenar cronológicamente lo sucedido me ayudó a sanar”.

La empresaria ha denunciado la falta de acompañamiento tras contar los abusos: “El 90% de los niños que sufre abuso no lo cuenta. Uno de cada cinco niños sufre abuso sexual infantil. Estamos ante una pandemia y la prevención es una urgencia. La prevención y el acompañamiento”. Sobre la reacción de su familia, reconoció: “Mi madre no tenía las herramientas para acompañar de la forma correcta. Mi padre tampoco. No les culpo. Este libro no es para culpar, es para acompañar y dar esperanza”.

El proceso de sanación la llevó a distanciarse de su madre y a reconciliarse con la figura paterna poco antes de su fallecimiento: “Ese cáncer no me quitó a un padre, sino que me lo devolvió. Nos supimos entender, nos ganamos mutuamente y él supo pedir perdón. Pero a mi madre no la puedo comprender todavía”.

Ordovás también ha hablado de su maternidad como una nueva etapa de plenitud: “Todo el amor que no me han dado ahora lo estoy pudiendo dar. Estoy preparada, cometeré errores, pero desde otro prisma, desde el amor”.

Sobre el éxito, Paula Ordovás ha concluido reconociendo que “para mí, el éxito es estar en paz contigo y con tus circunstancias. Ese es el éxito”.

La autora, que recibió el premio a influencer en valores en 2023, ha decidido utilizar su voz y su historia para influir “de otra forma”: “Voy a influir, pero de otra forma, no solo con mi estilo de vida, sino con todo lo que he pasado, superado y estoy transitando. Porque todos transitamos el dolor en la vida en algún momento”.