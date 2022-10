Sanitarios del hospital de La Palma estallan contra los familiares que abandonan a sus ancianos: "Impotencia"

Treinta ancianos, ingresados en el Hospital de la Palma pese a tener el alta. Al recibir el alta, el Hospital se puso en contacto con sus familiares, que declararon “no poder” o “no querer” hacerse cargo. Los casos son similares, primero, los familiares dejan de ir a visitar a los ancianos, luego dejan de contestar al teléfono y finalmente los ‘abandonan’. Esto ha derivado en que una de las cinco plantas con las que cuenta el centro esté destinada en su totalidad a acoger a estos pacientes

Mercedes Coello es gerente del Hospital General de La Palma aclara que los perfiles de los pacientes es "son muy variados", pero que el 90% de ellos ya tiene el grado de dependencia, pueden tener acceso a un centro socio-sanitario. Van "desde enfermos mentales a personas con grado máximo de discapacidad". El recurso asistencial normalmente "se hace esperar", porque tienen que cumplir una serie de parámetros. "Solo hay un hospital público" y se queja que por tener que atender pacientes sociales y no sanitarios: "Tenemos un problema".

Las razones por las que los familiares no vienen a los enfermos también son numerosas. Las enfermeras "empieza a trabajar con la familia y lo servicios sanitarios", apunta. "Simplemente hay gente que dice yo no me hago cargo", confiesa. Aunque también hay gente que no está para estar en una casa o no tienen familiares que puedan atenderlo.

Hay una escasez de plazas en los centro sociosanitarios donde se les pueda atender. Retrasa incluso las operaciones del día a día. La gerente tiene que lidiar con "las quejas continuas de la gente que le tienen que suspender su intervención quirurjica continuamente". Es "realmente desesperante", se queja Coello. El personal está preparado "para tratar a paicentes que tienen patologías agudas" y no a pacientes crónicas: "Trae consigo agotamiento de personal".

La edad media es de aproximadamente "80 y algo" años, aproxima la gerente. "Es una isla realmente envejecida", detalla Coello. "Los ayuntamientos colaboran muchísimo" con ayuda a domicilio o pisos asistenciales. "Hemos tenido que buscar fórmulas especiales para una situación especial", explica. Se agrava la situación cuando un hospital "deja de realizar las labores para las que está diseñado porque tiene que destinarse a servicios sociales".

La vía es a través de los servicios sociales del cabildo insular de La Palma, porque son dueños de la red de asistencia socio-sanitaria de la isla. "Hay que buscar entre todos soluciones", dice la profesional. "A mí no me vale" con las soluciones que ha intentado ejecutar el cabildo, sin éxito, porque sigue habiendo ancianos sin tratar como apunta la gerente.

"Es una sensación de impotencia", porque todos han buscado solución al problema de déficit de camas. "Cada vez tenemos más mayores en nuestras casas" y clama "todos necesitamos ayuda". Por tanto, para ellos, es una tragedia doble.