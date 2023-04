La revolucionaria idea de un empresario que ha terminado causando furor en Navarra: "Somos un ejemplo"

Contratar a los incontratables. Un acto de humildad muy sencillo, pero que pocas personas tienen en cuenta o saben valorar. Sí lo han hecho, sin embargo, en Navarra. Javi Nieves trajo esta semana a 'La Tarde' la bonita historia e iniciativa de Jesús Cía, el propietario de Josenea Bio, una empresa de reinserción de producción de infusiones, tés y especias biológica.

Judith, José Luis y Evidence son tres de los ejemplos que, por su situación social, su edad o incluso su pasado, eran incontratables. Jesús, no obstante, apostó por ver la excelencia en las personas que otras empresas rechazaban por estos factores. Tanto ha sido el éxito de la empresa que mucho de lo que produce termina enviándose a restaurantes por todo el país, incluso algunos con una Estrella Michelín.

Jesús Cía abandonó su casa con 20 años por trabajos precarios. 12 años más tardes volvió curtido y con una idea en mente: montar una empresa de agricultura ecológica con personas derivadas de los servicios sociales de los Ayuntamientos y con ellos trabaja durante distintos periodos.

"Somos un ejemplo"

Cía contó en 'La Tarde' las claves de este bonito proyecto que ha causado furor en Navarra. A día de hoy tiene 34 empleados y todos ellos están felices. "Josenea está concebido como una empresa real, pero era una empresa que iba a trabajar con esas personas que nadie quiere y por la razón que sea no han tenido la oportunidad de dar el salto", ha confesado. Muchas de estas personas no encajaban en el mercado laboral "por edad, sexo, raza, educación o estudios" entre otros favores y nunca nadie "les ha dado la oportunidad demostrarlo".

En la empresa son en total 49 personas. Los Ayuntamientos recogen a todas aquellas personas con necesidades y en Josenea generan "esos puestos de trabajo de tránsito". "Nos eligen a persona que ya están preparadas para dar ese tiempo de tránsito y pasan a nosotros con una nómina normal, trabajo normal y a los tres años les tenemos que encontrar una salida labora".

"Se trata de introducirlos en la sociedad como personas que son normales", ha agregado.

De hecho, al tener relación con otras empresas y hacer trabajos de mantenimiento, "hemos llegado a un punto en el que todas las personas que nosotros les presentamos, ellos confían y tienen esa garantía". En este sentido, Jesús Cía ha asegurado que "un oficio no les podemos enseñar, pero sí podemos hacer que esas personas se empoderen". Además, ha agregado que "lo que necesitamos es que esas personas con una autoestima baja, cuando no te quiere nadie, es difícil de llevar y nosotros tenemos que subirles".

Anteriormente, contó, Cía había trabajado en varios sitios con gente con discapacidad. "Llegó un punto en le que me dije que me gustaría hacer la empresa, que me gusta con gente que podía ser, que tenía posibilidades, creía que había más gente más allá, que necesitaba ayuda. Hice una asociación con amigos, nos fuimos al campo y durante 20 años hemos construido este proyecto".

"Somos un ejemplo de como hacer las cosas de otra manera y demostramos que siendo así podemos ser muy buenos", concluyó.