Reavivar los recuerdos de los enfermos de Alzheimer con la radionovela 'Ama Rosa'

Perder los recuerdos de toda una vida es una de las peores cosas que nos puede ocurrir. Pero es una realidad a la que se enfrentan muchas personas. En España, se diagnostican 40.000 nuevos casos de Alzheimer cada año. Una enfermedad que no solo sufren los afectados, sino también los seres queridos, que ven cómo sus familiares pierden la memoria.

Por ello, surgen iniciativas emotivas como la de Granada, concretamente en la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo, cuyos alumnos decidieron hacer una representación de una de las radionovelas más importantes de la historia, Ama Rosa, que allá por el año 1959 mantenía a las familias pendientes de la radio. De esta manera, pretendían estimular a los afectados por Alzheimer de un centro de día.

El coordinador del curso, José Antonio Meca, ha expresado en ‘La Tarde’ las emociones que se vivieron aquel día: “Ha sido muy emotivo. Fíjate como fue aquello que, antes de comenzar, en uno de los ensayos, repartíamos clínex entre todos los actores porque sabíamos que iba a ser duro. Yo les comentaba a los actores que no miraran las caras de los asistentes para no llorar. También nos advirtieron que quizá algunos de los asistentes se quisieran levantar, o hablar en medio de la representación. Pero no ocurrió. Estuvieron todos callados y muy pendientes. Yo en 30 años de profesión no había vivido algo tan emotivo.”

Una de las actrices es Encarni Torres, cuya madre precisamente comenzó a desarrollar Alzheimer en 2014. Su madre estaba entre las asistentes: “Gracias a las investigaciones y a los medios de comunicación conocemos esta enfermedad, pero convivir con ella es muy difícil. Cuando hice la representación hice grandes esfuerzos para contener las lágrimas.”

Y es que la idea de representar esta radionovela fue de la propia Encarni: “La idea se nos ocurrió el 21 de septiembre, que es el Día Mundial contra el Alzheimer. Ese día, el centro de día ofrecía un concierto, y la dirección instaba a los familiares a organizar jornadas de convivencia. Dándole vueltas, se me ocurrió reproducir ‘Ama Rosa’, al ser un buen ejercicio de memoria para ellos, ya que vivieron aquella época.”

En cuanto al balance de la representación, Meca asegura que fue positiva, ya que lograron despertar los recuerdos entre algunos enfermos: “El Alzheimer es una enfermedad muy curiosa. Tienen los recuerdos intactos de hace 50 o 60 años, pero no son capaces de decirte lo que han hecho hace media hora. Es muy cruel.”