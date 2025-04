Esta es la razón por la que debes borrar cuanto antes tu historial de preguntas a ChatGPT: así lo eliminas en dos sencillos pasos

¿Alguna vez has hecho alguna búsqueda en internet de algo que te daría vergüenza que alguien más viera? Y no solo eso, cualquier búsqueda que hayas realizado puede perseguirte de por vida.

Todos tenemos historiales de búsqueda, que si salieran a la luz, seguro que nos sacarían los colores. Pero más allá de la vergüenza, hay algo mucho más serio, nuestra privacidad digital, según ha explicado Pilar García Muñiz, en La Tarde de COPE.

Cada vez que escribimos algo en un motor de búsqueda, esa información se almacena. Y no solo se utiliza para mostrarnos publicidad relacionada con lo que acabamos de buscar, sino que también contribuye a crear un perfil digital sobre nosotros. Ese perfil refleja lo que nos interesa, lo que nos preocupa, lo que nos gusta e incluso lo que nos genera inseguridad. Y todo eso se transforma en datos.

por qué debes cuidar lo que preguntas a ChatGPT

¿Y qué pasa con Chat GPT? ¿Por qué deberíamos preocuparnos también por lo que escribimos en este chatbot de inteligencia artificial con el que mantenemos ya conversaciones casi a diario?

En La Tarde de COPE, la experta en tecnología, Stella Luna, ha recordado la importancia de borrar nuestros historiales de búsqueda, especialmente en herramientas como esta. "Hay que borrarlo todo porque todo lo que se pone en internet es indeleble, es decir, que una vez que está por ahí circulando, ya no se vuelve a borrar nunca más".

Pero también porque todo lo que escribimos "es almacenado y analizado y en algunos casos se utiliza para entrenar los modelos de inteligencia artificial, que se nutren de lo que vamos escribiendo cada uno de nosotros".

Se guarda hasta lo que no buscamos

Ten en cuenta que "se guarda todo", desde "la carga del texto, el navegador, el dispositivo, la hora, de qué estás hablando, las palabras clave, hasta lo que escribes y luego borras porque te arrepientes y no terminas de darle al Enter".

segunda identidad

De esta manera vamos dejando una huella digital que es "indeleble con el paso del tiempo y que al final configura nuestra segunda identidad". Una cosa es lo que somos en el registro civil, en nuestro DNI o en Hacienda "y otra cosa es lo que somos digitalmente, y esto cada vez tiene mucha más importancia".

proteger nuestra privacidad del chatgpt

Aunque se trate de búsquedas 'blancas' hay que pensar que en el fondo lo que está en juego es nuestra privacidad. "No quieres tener a alguien que esté mirando por la ventana de tu casa y que vea lo que estás haciendo todo el rato. Cuanta más privacidad, es mejor para todo el mundo, incluso para la sociedad. No queremos llegar a un modelo chino en el cual haya cámaras de inteligencia artificial por todas partes que vayan analizando lo que hace todo el mundo y que luego te pongan puntos para ver a qué colegio llevas a tus hijos. Igual que no queremos que haya estados totalitarios, tampoco queremos que las compañías privadas nos analicen hasta límites extremos".

cómo borrar nuestro historial en ChatGPT

Borrar nuestro historial es "bastante sencillo", advierte Stella Luna. "Se va a la parte de conversación y en configuración, en el historial del chat, le das a la opción eliminar".

También puedes solicitar eliminar la información personal "con un formulario que te da OpenAI, que es la empresa que hace ChatGPT".

Además, "tienen un correo electrónico dsar@openai.com donde les puedes contactar directamente y decirles que queremos que borren todos nuestros datos y que no guarden la información de todo lo que hemos subido".

¿Borrar es suficiente o también deberíamos evitar escribir ciertas cosas desde el principio? "Es mejor evitar escribir ciertas cosas, a final, lo que no quieres que esté, es mejor ni siquiera escribirlo".

pueden hackear tus datos

Y no solo eso, "estas empresas no son tan seguras como parece. ¿Cuántas veces ha tenido el correo de Gmail hackeos? Muchísimas. ¿Cuántas veces ha tenido el correo de Yahoo? Pues, en chat GPT, antes o después, algún hacker malicioso va a conseguir robar los archivos que están en sus servidores y en sus bases de datos", ha concluido la experta.