Un chino explica por qué no entienden que los españoles se duchen todos los días: "Yo ni en verano"

¿Qué pensarías si alguien te dice que no se ducha todos los días, ni siquiera en verano? Para muchos españoles, esto puede parecer sorprendente. Pero en otras culturas, como la asiática, la frecuencia del baño no tiene la misma carga social que en Europa. Así lo ha explicado un joven chino en un vídeo viral de TikTok, donde habla sobre su llegada a España y su desconcierto al descubrir que aquí las duchas diarias son casi una norma.

“Cuando llegué a España no me duchaba cada día. Ni en verano, ¿eh?”, comenta con naturalidad. Para él, lo extraño no era no ducharse a diario, sino hacerlo por las mañanas. “Nosotros normalmente nos duchamos por la noche, para irnos a la cama limpios y dormir tranquilos. Si te duchas por la mañana, sales a la calle y te vuelves a ensuciar”.

Alamy Stock Photo Mano cubierta de burbujas durante un minucioso proceso de lavado de manos.

Este testimonio se ha recogido en el pódcast ‘Un chino y medio’, donde dos jóvenes asiáticos y una joven española reflexionan con humor sobre las diferencias culturales en torno al aseo personal. La conversación ha despertado reacciones de todo tipo en redes sociales, donde el tema de la ducha diaria no deja indiferente a nadie.

¿Higiene o presión social?

El debate no es nuevo. Desde hace años, se discute cuál es la frecuencia adecuada para ducharse. Según la Organización Mundial de la Salud, lo ideal sería bañarse cada tres días, siempre que se mantenga una correcta limpieza de zonas clave como axilas, pies e ingles. En cambio, la Academia Española de Dermatología recomienda ducharse como máximo una vez al día, para no dañar la piel ni alterar su barrera protectora.

Pero la costumbre en España va más allá de la ciencia. Aquí ducharse cada 24 horas, especialmente por la mañana, es una práctica socialmente aceptada —incluso exigida— por motivos de convivencia y por el deseo de proyectar una imagen de limpieza personal. “Aquí la gente se ducha por la mañana para estar limpio para la gente que va a ver durante el día”, explica otro de los participantes del pódcast. Su compañera lo reafirma: “Exacto”.

Alamy Stock Photo Una vista interior del baño de una casa.

Lo curioso es que muchos asiáticos no usan ni siquiera desodorante. “El sudor de los asiáticos no huele”, apunta uno de los chicos, a lo que la joven española responde: “Era bastante real, no olía casi”. De hecho, relata que durante su estancia en Japón tuvo que pedir a su madre que le enviara desodorante del Mercadona, porque allí no lo encontraba fácilmente.

Esta diferencia no es solo cuestión de hábitos, sino también de genética. Algunos estudios han señalado que ciertas poblaciones asiáticas presentan una menor concentración de apocrinas —las glándulas que producen el olor corporal—, lo que hace que el sudor tenga menos olor. Por eso, para muchos, ducharse todos los días no es una necesidad.