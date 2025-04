Este es el dato que los conductores tienen obligación de actualizar en la DGT en 15 días para evitar una multa: 80 euros

Si acabas de cambiar de casa o planeas mudarte próximamente debes saber que tienes un plazo máximo para notificar a la Dirección General de Tráfico (DGT) cuál es tu nuevo domicilio.

En concreto, cuentas con 15 días desde el cambio para comunicarlo. De no hacerlo, puedes enfrentarte a una multa de 80 euros, cantidad que puede incrementarse en algunos casos.

Además, el no notificar tu nueva dirección a la DGT también puede acarrear la pérdida del derecho a la bonificación por pronto pago de multas, por lo que el impacto económico por ignorar este sencillo trámite podría ser superior.

Consecuencias para los infractores

Esta gestión es fundamental para mantener actualizados los registros oficiales de Tráfico. Permite a las autoridades localizar al titular de un vehículo en caso de alguna incidencia, como infracciones, accidentes o notificaciones administrativas relevantes sobre el carnet de conducir.

Por ello es esencial que los conductores comuniquen a las autoridades sus cambios de domicilio. De no hacerlo, las notificaciones llegarán a una dirección equivocada, lo que podría generar complicaciones legales para el infractor.

Alamy Stock Photo Conductor

quñe plazo tengo para actualizar mis datos en la dgt

La normativa establece que cualquier conductor que cambie de domicilio tiene un plazo máximo de 15 días naturales para comunicar esta modificación a la DGT. Este plazo comienza a contar desde el día en que se produce el cambio de dirección.

Si el titular del vehículo no realiza este trámite dentro del plazo estipulado, se expone a una serie de sanciones.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece que, si un conductor no actualiza su dirección dentro del plazo, puede enfrentarse a una multa económica. La sanción por no comunicar el cambio de domicilio se considera una infracción leve que se sanciona con 80 euros y que, eso sí, no implica en ningún caso la pérdida de puntos del carnet.

Además de la sanción económica, si el conductor no recibe una multa o notificación administrativa en su nueva dirección por no tenerla actualizada, podría enfrentarse a una multa mayor si la sanción se ejecuta por otros medios, como el embargo o la recarga de intereses.

En los casos más graves, que la notificación no llegue podría, incluso, considerarse como un intento de ocultar la identidad o de evadir responsabilidades, aunque estos casos son excepcionales.

Arturo González, alcalde de San Miguel

¿Cómo notifico mi cambio de domicilio en la DGT?

El proceso de notificación puede realizarse a través de varios canales. Se puede hacer a través de internet, que es la forma más rápida, y también de manera presencial.

En el caso de optar por hacer la gestión vía online, basta con acceder a la página web de la DGT y utilizar el servicio de cambio de domicilio disponible en la sede electrónica.

Para ello, es necesario contar con un certificado digital, DNI electrónico o un sistema de identificación, como Cl@ve, para poder acceder al servicio.

En paralelo, se recomienda activar la Dirección Electrónica Vial (DEV), una herramienta que permite recibir notificaciones electrónicas de forma directa y rápida.

También es posible realizar el cambio presencialmente en las oficinas de tráfico, utilizando los formularios estipulados, que sirven también para hacer la gestión por correo.

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, debes acudir a una oficina de la DGT con los documentos requeridos. En la sede electrónica, encontrarás el formulario de notificación que se encuentra disponible para su descarga o para ser cumplimentado directamente online. Para ello, el titular debe presentar su DNI o NIE y los datos del vehículo.

Una vez realizado el trámite, ya sea online o de manera presencial, la DGT actualizará la dirección en su base de datos y enviará una confirmación al conductor.

Es recomendable tener siempre actualizados los datos en el registro de la DGT, no solo para evitar sanciones, sino también para facilitar la comunicación con las autoridades en caso de que se produzca cualquier incidente relacionado con nuestro vehículo.

ojo al domicilio fiscal en tu declaración de la renta: 3 meses

Ahora que estamos en plena campaña de la declaración de la Renta, debes tener muy presente también el domicilio fiscal. Se trata de un dato que suele pasar desapercibido en nuestra Renta y que si no actualizamos en un plazo de tres meses, puede obstaculizarnos el acceso a alguna deducción, incluso abrir la puerta a una sanción económica.

Puede ser que recientemente hayamos cambiado de casa y que, si o lo actualizamos, siga apareciendo en la base de datos de la Agencia Tributaria el que facilitamos en anteriores campañas.

es tu responsabilidad

No creas que es algo que Hacienda va a gestionar por ti. Es tu responsabilidad como contribuyente mantener tus datos actualizados. Si has cambiado de domicilio, debes comunicarlo cuanto antes a la Agencia Tributaria, indicando tu nueva dirección.

Aunque pueda parecer un simple trámite, es más importante de lo que parece. Tu domicilio fiscal es clave para que la Administración pueda localizarte si hace falta, así que no lo dejes pasar.

Para Hacienda, tu domicilio fiscal es el lugar donde has vivido la mayor parte del año. Ese sitio es el que marca en qué comunidad autónoma debes presentar y pagar el IRPF.

Aunque no es lo más común, si no tienes esta información actualizada, Hacienda podría considerar que estás incumpliendo ciertas obligaciones formales. Y eso, en algunos casos, puede acabar en una sanción económica.

Si lo consideran una infracción leve, la multa puede llegar a los 100 euros, según explican desde Legálitas.