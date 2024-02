¿Qué pasó con las cadenas de Whatsapp de padres para retrasar el móvil a los niños?

Todo comenzó en un parque. No es el comienzo de una historia cualquiera, es el principio de la lucha de unos padres contra el uso de móviles a edades tempranas. Estos padres de Poblenou (Barcelona), nunca se esperaron que su idea fuera a tener tan buena acogida. Cuando fue creado en noviembre, tan solo eran seis padres. Al mes, alcanzaron las 1.025 personas, el máximo que permite Whatsapp. Y actualmente, superan los 7.000.

Tamara Fernández fue una de esas madres que decidió fundar estos grupos. El objetivo era claro, intercambiar la información que tenían y ponerse de acuerdo para que sus hijos no fueran los únicos. Desde entonces, se ha difundido a multitud de lugares de España y se han creado subgrupos y comisiones que pretenden hacer presión a las Administraciones Públicas.

Todo esto ha generado un debate que ha llegado a varias comunidades autónomas. Concretamente cinco han optado por regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. Estas son Aragón, Murcia, Andalucía y Canarias. Aunque ya había otras como Castilla La Mancha, Galicia, Madrid y Castilla León ya contaban con una normativa específica.

¿Tan preocupante es la situación? Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el avance de los smartphones entre los jóvenes se ha disparado en los últimos años. Actualmente, 7 de cada 10 niños de entre 10 y 15 años ya disponen de su teléfono móvil. Las cifras van incrementando según avanza la edad. De esta forma, con 10 años, los datos apenas superan el 23% y alcanzan el 95% cuando cumplen 15 años.

La opinión de los padres

Algunos de estos padres se han pasado por 'La Tarde de COPE' para contarnos su experiencia y cuándo decidieron universe a esta corriente. Por ello, Alberto García Casas, padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, María Oui, Oui, madre de dos hijos de 8 y 10 años y Ángela SánchezPérez, madre de dos chicos de 12 y 16 años han estado en nuestros micrófonos. Todos comparten la misma postura: "No tendrán móvil hasta que cumplan 16 años".

En el caso de Alberto, sus hijos durante estos años están compartiendo un mismo móvil que están en el salón. Sus padres no quieren que estén desconectados. Lo que tiene claro es que tendrán un smartphone "cuando tengan la necesidad y se lo faciliten por sus propios medios". María, por su parte, ha ido retrasando la entrega de los móviles a sus hijos y que el grupo fue clave para tomar esta decisión. "Cuando surgió el movimiento, me di cuenta que varios padres queríamos retrasarlo lo máximo posible pero no nos veíamos capaces por la presión social".

Ángela, además, lo afronta desde el punto de vista docente, ya que ella es profesora. Apunta a algo muy preocupante, un retraso a la hora de adquirir el lenguaje por parte de sus alumnos. "El más grave problema es el déficit severo de atención que se aprecia en la comprensión lectora en lengua y matemáticas". Algo que todos tienen muy claro es que la lucha va a continuar y van a seguir peleando por retrasar lo máximo posible la entrega de los teléfonos móviles a sus hijos por los peligros que entrañan.