¿Qué deporte tiene grandes beneficios para sobrellevar el Parkinson?: "Me hace sentir como cuando no lo tenía"

Una semana más, en 'La Tarde', Pilar Cisneros y Javi Nieves traen una historia humana y conmovedora. En esta ocasión descubrimos la historia de Javier Pérez de Albéniz, un periodista que ha viajado por todo el mundo y que un diagnóstico médico cambió su vida por completo.

La pasión de Javier es ser un trotamundos, y ha escrito varios libros sobre sus viajes. Toda su vida se vio afectada en 2018, los médicos le diagnosticaron Parkinson: “Yo tenía problemas para andar porque se me cerraban los dedos de los pies, me pasaba de repente y me hice muchas pruebas y no sabían qué podía ser. Era muy incómodo porque no podía andar con los dedos doblados. Y en una de las revisiones, un doctor me dijo que podía Parkinson. Me hicieron unas pruebas, y hace 5 años me diagnosticaron Parkinson”.

Un obstáculo que supo superar

Después de recibir la noticia, supo sobreponerse y encontró en el tenis de mesa la mejor medicina posible. En 2021 se proclamó subcampeón del mundo de tenis de mesa con Parkinson, un hito increíble aunque él prefiere quitarle importancia: “Son casualidades de la vida, es lo que se dice de estar en el momento exacto, el día exacto y a la hora exacta. Coincidieron una serie de cosas, y fui subcampeón del mundo. En realidad no juego tan bien”.

El mismo explicó en qué consistía esta modalidad y este tipo de competición: “Es el tenis de mesa normal, pero es un campeonato del mundo en el que solo participamos jugadores con Parkinson. En España no somos muchos, pero en el norte de Europa y en EEUU sí son muchos los jugadores. La mayoría juegan de manera seria, porque se han enterado de los beneficios que acarrean para las personas que sufrimos esta enfermedad”.





Beneficios del pimpón en pacientes de Parkinson

Javier comenzó a jugar al tenis de mesa hace dos años, y reconoce que desde aquel momento se ha convertido en una adicción absoluta. Lo que no sabía antes de empezar a practicarlo era los beneficios que tenía este deporte para los síntomas del Parkinson: “Mejoras mucho la coordinación, los movimientos de las articulaciones, la sociabilidad y notaba mejoría en los temblores y en el equilibrio. Me encontraba bien cuando hacía un ejercicio fuerte, no un partido de pimpón suave, sino uno intenso. Jugar una hora o una hora y media con un entrenador y salía derrotado, pero me sentía como cuando no tenía Parkinson”.

A cada enfermo puede ayudarle de forma diferente, ya que la enfermedad no tiene los mismo síntomas en todos los pacientes: “El Parkinson afecta de una forma diferente a cada enfermo. Yo no tengo temblores, tengo el problema de los dedos de los pies y dolores en varias partes del cuerpo, pero la medicación me ayuda mucho”.

Javier a parte de periodista también es escritor, y ya ha publicado varios libros, aunque el más especial es el último: 'Los reveses'. Una historia personal sobre pimpón y Parkinson, con un objetivo muy claro: “La idea del libro es contar buenas historias, como buen periodistas. Quería que la gente que tiene Parkinson juegue al tenis de mesa, y lo pruebe que a mi me viene muy bien”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una historia humana muy inspiradora, que demuestra que no hay reto que nos plantee la vida que no pueda ser superado con voluntad y positivismo.