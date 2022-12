¿En qué ciudad de España se comen las mejores berenjenas fritas? Fernando De Haro lo tiene claro: Tres bares

El copresentador de La Tarde, Fernando De Haro debatía hace unos días en el programa con los compañeros del equipo y con los oyentes sobre las mejores 'frituras' y, para el comunicador de COPE hay una ciudad española en concreto en la que reinan las mejores berenjenas fritas. Además, el periodista aclaraba a un seguidor en concreto la diferencia entre como se prepara la leche frita y las torrijas, un postre que apenas faltan unos meses para que vuelva a ponerse de moda.

Todo ello en la sección de los oyentes. Precisamente uno de ellos enviaba un audio al programa declarando su predilección por una tapa: los dátiles con bacon. Un plato que levantaba el debate entre De Haro, Pilar Cisneros y Rosa Rosado sobre si se trata de un plato frito o a la plancha. Algunos apuntaban que hay que utilizar el suficiente aceite para prepararlas, mientras que el presentador señalaba que se prepara con apenas unas gotas. Lo que ninguno mencionaba, eso sí, es que también puede prepararse al horno.









¿La 'leche frita' se fríe?



Otro debate que surgía en el programa de COPE es si podía considerarse a la 'leche frita', un postre típico español, como un plato frito o fritura. “Qué mejor cosa que una buena leche frita, ¿eso también vale como fritura? Porque está buenísima”, comentaba uno de los oyentes. Pero De Haro salía al paso rápido para cortar al oyente y aclararle que no, que no entra en la categoría.

"No es frito, la leche frita no se fríe nada, es un nombre que se le llama así pero no, seguro", comentaba el comunicador de COPE, levantando las dudas de sus compañeras. "¿No se fríe como una torrija?", cuestionaba Pilar Cisneros. "No. La torrija sí, frita", concluye.









La ciudad de España con las mejores berenjenas fritas



Otra oyente levantaba el debate sobre lo saludable o no que pueden ser las comidas fritas. “Yo odio totalmente la fritura, todo es grasiento, la cocina se llena entera de grasa. Prefiero las cosas hervidas, al horno y las cosas saludables. Hasta cuando voy al bar, aunque no lo haga yo, no me gusta el exceso de grasa”, aseguraba en La Tarde.

“Vamos a ver, aquí hay tres cosas diferentes. Si está bien frito no hay exceso de grasa. Luego es verdad que si no fríes con cuidado hay que echar un rato limpiando la cocina y ventilando”, le corregía Fernando de Haro, que también apuntaba a su compañera Rosa que no es bueno tapar la sartén: “Un momento, hay cosas que si las tapas no se fríen bien, porque baja la temperatura del aceite. Es que freír es una cosa...” En ese momento el copresentador de COPE se lanzaba a señalar la ciudad española con las mejores berenjenas fritas. Escúchalo en el siguiente audio:

Audio









“Por ejemplo, freír bien unas berenjenas es una cosa muy complicada, porque se puede empapuzar de aceite. Conseguir que no se empapucen...”, comentaba el comunicador que, dados sus orígenes andaluces, recomienda al menos tres locales a los oyentes en una ciudad de su tierra.

“Te puedo decir varios sitios donde ponen berenjenas fritas estupendas. Yo te digo que te comas unas berenjenas fritas que ponen en varios sitios de Córdoba y se acabó la tempura”, añade. “¿Pero tenemos que ir a Córdoba?”, le pregunta Pilar. Fernando le responde rotundo que sí: “Yo aquí en Madrid no conozco una cosa que se parezca a tres sitios que no voy a decir, porque no voy a hacer publicidad, tres sitios impresionantes, ni tempura ni tonterías”, termina.